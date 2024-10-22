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Квартет уходит в отрыв. Акценты зрителя на играх 10-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Как по мне, тур был средним. Не выдающимся, но и не из числа тех, которые сразу же хочется забыть - а их в этом сезоне уже хватало. Смущает только результативность - менее двух голов за игру, причем почти половина забита в киевском дерби. В этом смысле, уже не средне, а посредственно.
Ключевой особенностью тура стало отделение четверки лидеров. Они ушли в отрыв именно сейчас, когда за плечами осталась почти треть чемпионата. И визуально сегодня все выглядит так, что медали должен разыграть между собой как раз этот квартет. В целом тур прошел под диктовку фаворитов, хотя имелись исключения.
- Оболонь - Динамо 1:5
- Александрия - Ворскла 1:0
- Полесье - Левый Берег 0:0
- Колос - Шахтер 0:1
- ЛНЗ - Ингулец 2:0
- Заря - Кривбасс 0:1
- Рух - Карпаты 0:1
- Черноморец - Верес 1:1
Зрелищность. Совершенно скучных игр не обнаружил. Достаточно смотрибельной назвал бы половину из них.
Одинаково насыщенными были поединок “Зари” с “Кривбассом” и львовское дерби - под дюжину опасных эпизодов у ворот. В пользу последнего говорит то, что эти моменты распределились между командами поровну. Зачет поставил бы также матчам в Ковалевке и Александрии.
Меньше всего моментов было в Житомире и Одессе - по шесть. Причем, во втором случае после перерыва кроме гола “Вереса” смотреть было, если по большому счету, не на что.
Интрига. В киевском дерби занавес упал еще на 21-й минуте, когда Ванат с пенальти удвоил счет. А вплоть до последней четверти игры интрига держалась в половине поединков тура.
На 76-й минуте промах Безбородько не позволил уйти от поражения “Колосу”. А вот сэйв Механива две минуты спустя таки-спас от неудачи “Левый Берег”. На 82-й - Понедельник ударом по своим воротам едва не сравнял счет в пользу “Зари”. А еще пятью минутами позже Сапуга, наверное, все-таки мог принести ничью “Руху”.
Логика. Самым закономерным счетом стали 1:1 в Одессе: “Черноморец” с “Вересом” “наиграли” ровно на них. А вот половина матчей завершилась, на мой взгляд, нелогичным исходом.
Никак не заслуживал поражения, да еще в два мяча, “Ингулец”, создавший больше угроз воротам, чем ЛНЗ. Почти то же самое могу сказать и о “Колосе”, который смотрелся едва ли не острее “Шахтера”. Считаю, что “Полесье” все же “наиграло” на победу над “Левым Берегом”, а логичным итогом львовского дерби стала бы ничья.
Судейство. На моей памяти это всего второй тур в сезоне из десяти, где обошлось без судьбоносных ошибок арбитров. Комментария коллеги Юстаса потребовал лишь вызвавший резонанс отмененный гол “Колоса” в компенсированное время, при 0:1 с “Шахтером”. Да и то, скорее для пресечения спекуляций на эту тему. Итак.
“А что комментировать? Отмашка была, лицо задел. Упал, конечно, как от удара Кличка - может, повышенный болевой порог? ???? Но фола это все равно не отменяет. Другое дело, почему такой открытый момент не свистнули сразу?”
Говорите, а отменят ли такой гол “Шахтера”? Давайте дождемся зеркальной ситуации - узнаем. Но только ровно такой же, не плюс-минус.
Везение. В последнее время Фортуна разошлась не на шутку. На сей раз ее ветер бушевал в половине матчей тура.
Счастливчик тура - “Шахтер”. Науке неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Красничи не вмазал по своим воротам. Прилично повезло и “Карпатам”, когда мяч после подачи Романа угодил в стойку их ворот, при счете 1:0. В обоих случаях фарт принес командам по три очка (ну ладно, фактически по два).
Три удара в штанги ворот “Зари” избавили ее от куда более неприятного счета в пользу “Кривбасса”. Ну а стойка ворот “Оболони” плюс автогол соперников помогли ей, увы, как мертвому припарки. Врач сказал: в морг - значит, в морг…
Личности. Без вариантов, центральной фигурой тура стал Ванат из “Динамо” с шестью участиями в ключевых моментах игры, в том числе и в двух голах. Вторым по яркости назвал бы Сосу из “Кривбасса” - пять таких эпизодов. Третьим, пожалуй, “динамовца” Бражко.
С точки зрения эффективности участия, отмечу Путрю (ЛНЗ) и Шапаренко (“Динамо”).
Самым ярким кипером стал Турбаевский из “Зари” - шесть зачетных сэйвов. У Исенко (“Ворскла”) - пять. Нельзя не выделить и Кучеренко из ЛНЗ с четырьмя такими сэйвами, включая парированный пенальти.
Симпатии. Самая футбольная команда тура - “Кривбасс”: девять голевых моментов “по шкале Юрича”. Лишь немного уступили “Динамо” с “Александрией”. Достойно смотрелись также “Карпаты” и “Рух”.
Разочарование тура - “Ворскла”: один момент. В тройку худших войдут “Оболонь” с “Левым Берегом”, у которых их по парочке.
Таблица. Отмечаем очковую потерю “Полесья”, что позволило получить гандикап перед ним “Александрии” и приблизиться на такое же расстояние к нему “Шахтеру”. Вообще, теперь всю четверку лидеров отделяет друг от друга строго по два очка. Тогда как расстояние от пелотона преследователей заметно увеличилось.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|9
|8
|1
|0
|21-5
|25
|2
|ФК Александрия
|9
|7
|2
|0
|15-6
|23
|3
|Полесье
|9
|6
|3
|0
|18-6
|21
|4
|Шахтер
|9
|6
|1
|2
|25-9
|19
|5
|ЛНЗ
|10
|4
|3
|3
|12-13
|15
|6
|Кривбасс
|9
|4
|2
|3
|8-8
|14
|7
|Рух
|9
|3
|4
|2
|14-5
|13
|8
|Карпаты
|10
|3
|3
|4
|11-14
|12
|9
|Заря
|10
|4
|0
|6
|9-12
|12
|10
|Черноморец
|10
|3
|2
|5
|6-10
|11
|11
|Верес
|10
|2
|4
|4
|10-14
|10
|12
|Ворскла
|10
|2
|3
|5
|9-15
|9
|13
|Колос
|10
|1
|5
|4
|5-8
|8
|14
|Левый Берег
|10
|2
|2
|6
|4-12
|8
|15
|Оболонь
|10
|1
|2
|7
|5-25
|5
|16
|Ингулец
|10
|0
|5
|5
|6-16
|5
Внизу бросается в глаза сползание к зоне риска “Ворсклы”. “Оболонь” с ”Ингульцом” постепенно начинают отставать от конкурентов.
Анонсы. “Динамо” - “Шахтер”: этим сказано все. Разве что добавлю: команде Пушича очки терять нельзя уже категорически, а поражение может стать стратегически определяющим. Но в ее пользу говорит преимущество в целых два дня паузы между Европой и Класичним. Что в наше время стоит особенно дорогого.
“Кривбасс” - ЛНЗ. Если есть желание бороться за Европу, то эта игра для команд имеет важнейшее значение. И обе подходят к ней в хорошем настроении. Любопытно.
“Верес” - “Ворскла”. Кто усидит на крышке люка, а кто рискует упасть в миазмы зоны риска? Обе команды мнятся способными на большее. Поглядим.
А нынче нас будут больно бить в лучших домах Лондона и возить по газону на римских каникулах. Или нет - надежда умирает последней? Главное - определиться с ключевым словом в этом предложении…
Фото - UA-Футбол
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