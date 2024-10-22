Квартет уходит в отрыв. Акценты зрителя на играх 10-го тура УПЛ

Как по мне, тур был средним. Не выдающимся, но и не из числа тех, которые сразу же хочется забыть - а их в этом сезоне уже хватало. Смущает только результативность - менее двух голов за игру, причем почти половина забита в киевском дерби. В этом смысле, уже не средне, а посредственно.

Ключевой особенностью тура стало отделение четверки лидеров. Они ушли в отрыв именно сейчас, когда за плечами осталась почти треть чемпионата. И визуально сегодня все выглядит так, что медали должен разыграть между собой как раз этот квартет. В целом тур прошел под диктовку фаворитов, хотя имелись исключения.

Оболонь - Динамо 1:5

Александрия - Ворскла 1:0

Полесье - Левый Берег 0:0

Колос - Шахтер 0:1

ЛНЗ - Ингулец 2:0

Заря - Кривбасс 0:1

Рух - Карпаты 0:1

Черноморец - Верес 1:1

Зрелищность. Совершенно скучных игр не обнаружил. Достаточно смотрибельной назвал бы половину из них.

Одинаково насыщенными были поединок “Зари” с “Кривбассом” и львовское дерби - под дюжину опасных эпизодов у ворот. В пользу последнего говорит то, что эти моменты распределились между командами поровну. Зачет поставил бы также матчам в Ковалевке и Александрии.

Меньше всего моментов было в Житомире и Одессе - по шесть. Причем, во втором случае после перерыва кроме гола “Вереса” смотреть было, если по большому счету, не на что.

Интрига. В киевском дерби занавес упал еще на 21-й минуте, когда Ванат с пенальти удвоил счет. А вплоть до последней четверти игры интрига держалась в половине поединков тура.

На 76-й минуте промах Безбородько не позволил уйти от поражения “Колосу”. А вот сэйв Механива две минуты спустя таки-спас от неудачи “Левый Берег”. На 82-й - Понедельник ударом по своим воротам едва не сравнял счет в пользу “Зари”. А еще пятью минутами позже Сапуга, наверное, все-таки мог принести ничью “Руху”.

Логика. Самым закономерным счетом стали 1:1 в Одессе: “Черноморец” с “Вересом” “наиграли” ровно на них. А вот половина матчей завершилась, на мой взгляд, нелогичным исходом.

Никак не заслуживал поражения, да еще в два мяча, “Ингулец”, создавший больше угроз воротам, чем ЛНЗ. Почти то же самое могу сказать и о “Колосе”, который смотрелся едва ли не острее “Шахтера”. Считаю, что “Полесье” все же “наиграло” на победу над “Левым Берегом”, а логичным итогом львовского дерби стала бы ничья.

Судейство. На моей памяти это всего второй тур в сезоне из десяти, где обошлось без судьбоносных ошибок арбитров. Комментария коллеги Юстаса потребовал лишь вызвавший резонанс отмененный гол “Колоса” в компенсированное время, при 0:1 с “Шахтером”. Да и то, скорее для пресечения спекуляций на эту тему. Итак.

“А что комментировать? Отмашка была, лицо задел. Упал, конечно, как от удара Кличка - может, повышенный болевой порог? ???? Но фола это все равно не отменяет. Другое дело, почему такой открытый момент не свистнули сразу?”

Говорите, а отменят ли такой гол “Шахтера”? Давайте дождемся зеркальной ситуации - узнаем. Но только ровно такой же, не плюс-минус.

Везение. В последнее время Фортуна разошлась не на шутку. На сей раз ее ветер бушевал в половине матчей тура.

Счастливчик тура - “Шахтер”. Науке неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Красничи не вмазал по своим воротам. Прилично повезло и “Карпатам”, когда мяч после подачи Романа угодил в стойку их ворот, при счете 1:0. В обоих случаях фарт принес командам по три очка (ну ладно, фактически по два).

Три удара в штанги ворот “Зари” избавили ее от куда более неприятного счета в пользу “Кривбасса”. Ну а стойка ворот “Оболони” плюс автогол соперников помогли ей, увы, как мертвому припарки. Врач сказал: в морг - значит, в морг…

Личности. Без вариантов, центральной фигурой тура стал Ванат из “Динамо” с шестью участиями в ключевых моментах игры, в том числе и в двух голах. Вторым по яркости назвал бы Сосу из “Кривбасса” - пять таких эпизодов. Третьим, пожалуй, “динамовца” Бражко.

С точки зрения эффективности участия, отмечу Путрю (ЛНЗ) и Шапаренко (“Динамо”).

Самым ярким кипером стал Турбаевский из “Зари” - шесть зачетных сэйвов. У Исенко (“Ворскла”) - пять. Нельзя не выделить и Кучеренко из ЛНЗ с четырьмя такими сэйвами, включая парированный пенальти.

Симпатии. Самая футбольная команда тура - “Кривбасс”: девять голевых моментов “по шкале Юрича”. Лишь немного уступили “Динамо” с “Александрией”. Достойно смотрелись также “Карпаты” и “Рух”.

Разочарование тура - “Ворскла”: один момент. В тройку худших войдут “Оболонь” с “Левым Берегом”, у которых их по парочке.

Таблица. Отмечаем очковую потерю “Полесья”, что позволило получить гандикап перед ним “Александрии” и приблизиться на такое же расстояние к нему “Шахтеру”. Вообще, теперь всю четверку лидеров отделяет друг от друга строго по два очка. Тогда как расстояние от пелотона преследователей заметно увеличилось.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 9 8 1 0 21-5 25 2 ФК Александрия 9 7 2 0 15-6 23 3 Полесье 9 6 3 0 18-6 21 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 ЛНЗ 10 4 3 3 12-13 15 6 Кривбасс 9 4 2 3 8-8 14 7 Рух 9 3 4 2 14-5 13 8 Карпаты 10 3 3 4 11-14 12 9 Заря 10 4 0 6 9-12 12 10 Черноморец 10 3 2 5 6-10 11 11 Верес 10 2 4 4 10-14 10 12 Ворскла 10 2 3 5 9-15 9 13 Колос 10 1 5 4 5-8 8 14 Левый Берег 10 2 2 6 4-12 8 15 Оболонь 10 1 2 7 5-25 5 16 Ингулец 10 0 5 5 6-16 5

Внизу бросается в глаза сползание к зоне риска “Ворсклы”. “Оболонь” с ”Ингульцом” постепенно начинают отставать от конкурентов.

Анонсы. “Динамо” - “Шахтер”: этим сказано все. Разве что добавлю: команде Пушича очки терять нельзя уже категорически, а поражение может стать стратегически определяющим. Но в ее пользу говорит преимущество в целых два дня паузы между Европой и Класичним. Что в наше время стоит особенно дорогого.

“Кривбасс” - ЛНЗ. Если есть желание бороться за Европу, то эта игра для команд имеет важнейшее значение. И обе подходят к ней в хорошем настроении. Любопытно.

“Верес” - “Ворскла”. Кто усидит на крышке люка, а кто рискует упасть в миазмы зоны риска? Обе команды мнятся способными на большее. Поглядим.

А нынче нас будут больно бить в лучших домах Лондона и возить по газону на римских каникулах. Или нет - надежда умирает последней? Главное - определиться с ключевым словом в этом предложении…

Фото - UA-Футбол