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Палкин заявил, что Судаковым интересуется одна из сильнейших команд мира

Премьер-лига
Обновлено

Новый поворот в трансферной истории хавбека

Палкин заявил, что Судаковым интересуется одна из сильнейших команд мира

Фото: Шахтар

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал об интересе к хавбеку команды Георгию Судакову со стороны "Манчестер Сити".

"У нас есть несколько интересных игроков, например бразильцы Кевин и Марлон.

Самый известный на данный момент – Георгий Судаков. Им интересуется "Манчестер Сити", за ним наблюдают и другие английские клубы. Шесть месяцев назад мы вели переговоры о трансфере с "Наполи", но ничего не вышло. Я уверен, что несколько клубов сделают ему предложения во время трансферного окна", - рассказал Палкин.

Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Судаков провел 11 матчей за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 2 асссита. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро

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Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Георгий Судаков
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1 голосов
Источник:
SPOX
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
22.10.2024 в 20:15
до-до-до-до-до...
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0
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Комментарии 12
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Вarcelinius
22.10.2024 в 20:15
до-до-до-до-до...
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
22.10.2024 в 19:52
Динамо?
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.10.2024 в 20:10
Маріуполь.
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.10.2024 в 19:36
Та вже розслабся..другий раз такий трюк не прокатить
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0
1
ukatan (Харьковская обл.)
22.10.2024 в 19:03
Потянет ли МС 150 миллионов? Ох, вряд-ли...
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1
0
Лекарь (село Дарниця)
22.10.2024 в 19:20
Не кажіть, ці англійські ніщєброди завжди під ногами плутаються у реальних покупців... Намагаються за копійки взяти
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0
0
MaximSK (Киев)
22.10.2024 в 19:03
Если Судаков так крут, почему летом никто не пытался его купить?
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1
0
oda1979 (Запорожье)
22.10.2024 в 18:51
Палкин покурил не того видимо
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1
1
andrey B
22.10.2024 в 19:34
ты поменьше кури или нюхай со своим ....кривбассом
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0
0
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Вarcelinius
22.10.2024 в 20:13
да не его он блъ...
 
0
0
Не люблю футбол (Хорол)
22.10.2024 в 18:42
Оце загнув,після сьогоднішньої гри,в Англії всі про нього забудуть.
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1
1
andrey B
22.10.2024 в 19:35
точно также забудут о коле шляпаренко за 300 млн
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0
0

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