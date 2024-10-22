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Палкин заявил, что Судаковым интересуется одна из сильнейших команд мира
Новый поворот в трансферной истории хавбека
Фото: Шахтар
Генеральный директор "
"У нас есть несколько интересных игроков, например бразильцы Кевин и Марлон.
Самый известный на данный момент – Георгий Судаков. Им интересуется "Манчестер Сити", за ним наблюдают и другие английские клубы. Шесть месяцев назад мы вели переговоры о трансфере с "Наполи", но ничего не вышло. Я уверен, что несколько клубов сделают ему предложения во время трансферного окна", - рассказал Палкин.
Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Судаков провел 11 матчей за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 2 асссита. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро
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