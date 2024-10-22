Палкин заявил, что Судаковым интересуется одна из сильнейших команд мира

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал об интересе к хавбеку команды Георгию Судакову со стороны "Манчестер Сити".

"У нас есть несколько интересных игроков, например бразильцы Кевин и Марлон.

Самый известный на данный момент – Георгий Судаков. Им интересуется "Манчестер Сити", за ним наблюдают и другие английские клубы. Шесть месяцев назад мы вели переговоры о трансфере с "Наполи", но ничего не вышло. Я уверен, что несколько клубов сделают ему предложения во время трансферного окна", - рассказал Палкин.