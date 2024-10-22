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Может быть камбек. Юрий Максимов ведет переговоры с клубом УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Специалист снова может возглавить полтавский клуб

Может быть камбек. Юрий Максимов ведет переговоры с клубом УПЛ

scdnipro1.com.ua

Новина українською

По информации ТаТоТаке, руководство "Ворсклы" рассматривает вариант с возвращением в клуб Юрия Максимова.

Известно, что сегодня бывший главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов обсуждал условия возможного сотрудничества с топ-менеджерами полтавского клуба. Стороны обсуждают возможное возвращение украинского специалиста.

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Напомним, что ранее 55-летний Юрий Максимов возглавлял полтавскую "Ворсклу" с ноября 2019 года до мая 2022 года. Под его руководством команда провела 70 матчей. В 2020 году "Ворскла" во главе с Максимовым доходила до финала Кубка Украины.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
22.10.2024 в 19:38
Гарна новина,Максимов швидко гру поставить.А то Долганський слабенький тренер.Воротарів буде тренерувати.
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
22.10.2024 в 19:38
Гарна новина,Максимов швидко гру поставить.А то Долганський слабенький тренер.Воротарів буде тренерувати.
Ответить
0
1

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