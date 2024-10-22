Может быть камбек. Юрий Максимов ведет переговоры с клубом УПЛ

По информации ТаТоТаке, руководство "Ворсклы" рассматривает вариант с возвращением в клуб Юрия Максимова.

Известно, что сегодня бывший главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов обсуждал условия возможного сотрудничества с топ-менеджерами полтавского клуба. Стороны обсуждают возможное возвращение украинского специалиста.

Напомним, что ранее 55-летний Юрий Максимов возглавлял полтавскую "Ворсклу" с ноября 2019 года до мая 2022 года. Под его руководством команда провела 70 матчей. В 2020 году "Ворскла" во главе с Максимовым доходила до финала Кубка Украины.