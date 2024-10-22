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"У меня даже щитки с Гарри Поттером", - один из лидеров Шахтера рассказал о своем большом увлечении
Артем Бондаренко - большой фанат Гарри Поттера
фото из свободных источников
Полузащитник "
– Летом вы женились. Есть ли у вас какие-то ритуалы с женой перед матчами?
– Нет, ритуалов нет. Я думаю, в день матчей мы немного меньше общаемся, чем обычно. Она какие-то безделушки может рассказать после матча, потому что знает, что надо, чтобы я не отвлекался, а думал только об игре. Это единственное – мало переписываемся перед матчем, но она всегда желает успехов. Когда есть возможность, приезжает на матчи, на стадион.
– Расскажите о вашей жизни вне футбола. Какие у вас есть хобби?
– Не знаю, мне нравится лежать на диване, смотреть телевизор (смеется).
На самом деле, сейчас такие у нас переезды длинные, что действительно трудно найти время для чего-то другого. В дороге можно почитать, сериал какой-нибудь посмотреть. Но когда приезжаю домой, есть два дня дома и хочется провести это время с женой, с собакой. Вообще не до хобби сейчас. Если выделять, то теннис велик, но я же говорю, что сейчас даже времени не должно было подумать об этом.
– Завершить наш разговор хочу немного нестандартно. Я не видела, чтобы вы где-нибудь об этом рассказывали. Знаю, что вы большой фанат Гарри Поттера. Мы на его родине сейчас. Откуда у вас появился этот восторг?
– Нет такого, что мои родители большие фанаты этого фильма. Не знаю как, но он появился у нас дома. Не помню, как я в первый раз посмотрел. Но я каждую часть смотрел где-то по 15 раз. Однажды с детства пришло. В Лондоне и в Токио находятся два крупнейших музея Гарри Поттера. Так близко к своей мечте я никогда не был.
Но мы с женой договорились, что однажды попадем сюда, потому что это вообще фантастика какая-то. Я не знаю, как это объяснить словами, но... У меня щитки с Гарри Поттером, я персонализировал их. Я говорил, что первый фильм, который я покажу своим детям, – это тоже будет Гарри Поттер.
Не всегда Гарри Поттер о развлечениях, но вы видите, как много людей фанатеет этим фильмом. Это вообще другое измерение, другой мир. Не один я такой фанат. Даже у нас в команде еще несколько ребят. Это круто реально. Коля Матвиенко и все, у кого есть дети. Уже даже их дети говорят: "Класс, Гарри Поттер". Жду, когда мои будут так говорить.
– А какой факультет Хогвартса вы выбрали бы для себя?
– 100% Гриффиндор. Там все такие хорошие – мое место там.
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