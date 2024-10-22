Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок сборной Украины имеет в Александрии самую низкую зарплату
Речь о Иване Калюжном
УАФ
Дебютант
"Мне странно, почему в "Александрии" у футболиста, дающего такую эмоцию, самая маленькая зарплата. У него через полгода истекает контракт. Ему предложили совсем чуть-чуть ее поднять.
Но это не тот уровень, потому что те футболисты, которые играют в "Александрии", которым занимается один знаменитый человек. Живёт в Лондоне, имеет катастрофическое влияние на руководителя "Александрии", я бы даже сказал, управляет всеми процессами.
У нас война, до фронта там немного, а делами управляет человек, сидящий в Лондоне и сбежавший, мне кажется, по белому билету. Это верно? Никто на это не обращает внимания", – заявил Цыганык.
Напомним, что недавно была информация, что "Александрия" хочет продлить контракт с игроком.
Популярное сейчас
- Лучший футболист чемпионата мира-2010 дебютирует в теннисе и сыграет на турнире ATP
- Зинченко: Я выиграл два титула АПЛ, играя на контракте футболиста академии
- Ударный Ванат, дуэт Шапаренко-Бражко, дубль Путри и результативные центрбеки. Символическая сборная 10-го тура УПЛ
- Воин 3-й штурмовой Розовый: Я когда-то тоже был ультрасом Карпат, но сейчас вообще не хочу иметь никакого отношения к ним
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев