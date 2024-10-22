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Игрок сборной Украины имеет в Александрии самую низкую зарплату

Премьер-лига
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Речь о Иване Калюжном

Игрок сборной Украины имеет в Александрии самую низкую зарплату

УАФ

Новина українською

Дебютант сборной Украины по футболу Иван Калюжный имеет самую низкую зарплату в "Александрии". Об этом заявил украинский журналист Игорь Цыганык.

"Мне странно, почему в "Александрии" у футболиста, дающего такую ​​эмоцию, самая маленькая зарплата. У него через полгода истекает контракт. Ему предложили совсем чуть-чуть ее поднять.

Но это не тот уровень, потому что те футболисты, которые играют в "Александрии", которым занимается один знаменитый человек. Живёт в Лондоне, имеет катастрофическое влияние на руководителя "Александрии", я бы даже сказал, управляет всеми процессами.

У нас война, до фронта там немного, а делами управляет человек, сидящий в Лондоне и сбежавший, мне кажется, по белому билету. Это верно? Никто на это не обращает внимания", – заявил Цыганык.

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Напомним, что недавно была информация, что "Александрия" хочет продлить контракт с игроком.

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ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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