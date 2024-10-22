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Обидно. Хавбек Полесья получил травму в спарринге с Вересом
Эмиль Мустафаев потянул заднюю поверхность
Фото: ФК Полісся
Хавбек "
"У меня легкая травма — потянул заднюю поверхность бедра. Обидно, что это была товарищеская игра с "Вересом". Врачи говорят, что это ненадолго. Уже понемногу восстанавливаюсь", — сказал Мустафаев.
Напомним, что 23-летний Мустафаев перешел в "Полесье" на правах свободного агента из "Александрии".
За житомирскую команду в текущем сезоне провел 5 матчей в Премьер-лиге и 2 игры в квалификации Лиги конференций.
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