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Обидно. Хавбек Полесья получил травму в спарринге с Вересом

Премьер-лига
Обновлено

Эмиль Мустафаев потянул заднюю поверхность

Обидно. Хавбек Полесья получил травму в спарринге с Вересом

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Хавбек "Полесья" Эмиль Мустафаев рассказал, почему он не принимал участия в матче 10-го тура против "Левого Берега" (0:0).

"У меня легкая травма — потянул заднюю поверхность бедра. Обидно, что это была товарищеская игра с "Вересом". Врачи говорят, что это ненадолго. Уже понемногу восстанавливаюсь", — сказал Мустафаев.

Напомним, что 23-летний Мустафаев перешел в "Полесье" на правах свободного агента из "Александрии".

За житомирскую команду в текущем сезоне провел 5 матчей в Премьер-лиге и 2 игры в квалификации Лиги конференций.

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Полесье (Житомир) Эмиль Мустафаев
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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