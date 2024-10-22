Обидно. Хавбек Полесья получил травму в спарринге с Вересом

Хавбек " Полесья " Эмиль Мустафаев рассказал, почему он не принимал участия в матче 10-го тура против "Левого Берега" (0:0).

"У меня легкая травма — потянул заднюю поверхность бедра. Обидно, что это была товарищеская игра с "Вересом". Врачи говорят, что это ненадолго. Уже понемногу восстанавливаюсь", — сказал Мустафаев.

Напомним, что 23-летний Мустафаев перешел в "Полесье" на правах свободного агента из "Александрии".

За житомирскую команду в текущем сезоне провел 5 матчей в Премьер-лиге и 2 игры в квалификации Лиги конференций.