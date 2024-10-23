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Кто рассудит Динамо и Шахтер? Назначения арбитров на 11-й тур УПЛ
Комитеты УАФ назначили официальных лиц
Фото: ФК Динамо Київ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 11 тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
11-й тур
25 октября (пятница)
"Рух" - "Черноморец" 15:30. Арбитр - Заброда К.В. (Сумы), Арбитр VAR - Райда М.М. (Закарпатская обл.),
"Полесье" - "Колос" 18:00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),
26 октября (суббота)
"Александрия" - "Ингулец" 13:00. Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),
"Кривбасс" - ЛНЗ 15.30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),
"Карпаты" - "Оболонь" 18:00. Арбитр - Цыбулько Е.А. (Черкасская обл.), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск),
27 октября (воскресенье)
"Левый Берег" - "Заря" 13:00. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),
"Верес" - "Ворскла" 15:30. Арбитр - Причина С.Р. (Львовская обл.), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Динамо" - "Шахтер" 18:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.).
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