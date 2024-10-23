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Премьер-лига

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Кто рассудит Динамо и Шахтер? Назначения арбитров на 11-й тур УПЛ

Премьер-лига

Комитеты УАФ назначили официальных лиц

Кто рассудит Динамо и Шахтер? Назначения арбитров на 11-й тур УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 11 тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

11-й тур

25 октября (пятница)

"Рух" - "Черноморец" 15:30. Арбитр - Заброда К.В. (Сумы), Арбитр VAR - Райда М.М. (Закарпатская обл.),

"Полесье" - "Колос" 18:00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),

26 октября (суббота)

"Александрия" - "Ингулец" 13:00. Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),

"Кривбасс" - ЛНЗ 15.30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),

"Карпаты" - "Оболонь" 18:00. Арбитр - Цыбулько Е.А. (Черкасская обл.), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск),

27 октября (воскресенье)

"Левый Берег" - "Заря" 13:00. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),

"Верес" - "Ворскла" 15:30. Арбитр - Причина С.Р. (Львовская обл.), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),

"Динамо" - "Шахтер" 18:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
23.10.2024 в 09:30
Красота!!! Ліпота.Матч київської Динами з шахтарем судять в полі і на ВАРі київські судді !!! І Що від них чекати ???
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
23.10.2024 в 09:30
Красота!!! Ліпота.Матч київської Динами з шахтарем судять в полі і на ВАРі київські судді !!! І Що від них чекати ???
Ответить
0
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