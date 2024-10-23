Стал известен ответ Максимова на предложение вновь возглавить Ворсклу

Юрий Максимов вскоре станет у руля "Ворсклы". Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, 55-летний специалист приехал несколько дней назад в Полтаву, где провёл успешные переговоры с руководством клуба.

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Отмечается, что уже на следующем матче против "Вереса" (27 октября) Юрий Максимов займёт место на тренерском мостике "зелено-белых" вместо Сергея Долганского.

Напомним, что ранее Максимов уже возглавлял "Ворсклу" с ноября 2019 года до мая 2022 года. Под его руководством команда провела 70 матчей.