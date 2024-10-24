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Рух - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
Не самые лучшие времена сейчас переживает львовский "Рух". Подопечные Пономарева не могут выиграть пять туров подряд: четыре ничьих и поражение. Тем не менее, игра против "Черноморца" – это хорошая возможность прервать неудачную серию.
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Поединок 11-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Рух" - "Черноморец" состоится в пятницу, 25 октября 2024 года, в 15:30. Встреча состоится во Львове, на "Арене Львов".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в
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