Рух - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Не самые лучшие времена сейчас переживает львовский "Рух". Подопечные Пономарева не могут выиграть пять туров подряд: четыре ничьих и поражение. Тем не менее, игра против "Черноморца" – это хорошая возможность прервать неудачную серию.

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Поединок 11-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Рух" - "Черноморец" состоится в пятницу, 25 октября 2024 года, в 15:30. Встреча состоится во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).