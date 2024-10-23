Определились лучшие тренер и игрок 10-го тура УПЛ, а также символическая сборная

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 10-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером тура признали Владислава Лупашко, который во главе "Карпат" победил во львовском дерби "Рух" (1:0), а лучшим игроком назвали форварда "Динамо" Владислава Ваната, который сделал дубль в матче с "Оболонью" (5:1).

В топ-3 тренеров также вошли Александр Шовковский ("Динамо") и Виталий Первак ("Левый Берег"). А в топ-5 игроков - Жан Педросо ("Карпаты"), Владимир Бражко ("Динамо") и Даниэль Соса ("Кривбасс").

В общем эксперты упоминали 20 футболистов и 6 тренеров на звание героев 10-го тура, а также 52 кандидата в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, добавлен также условный резерв символической сборной тура: Максим Механив ("Левый Берег"), Сергей Чоботенко ("Полесье"), Александр Романчук ("Кривбасс"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Оливье Тилль (ЛНЗ), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Бруниньо ("Карпаты"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Александр Караваев ("Динамо"), Даниэль Соса ("Кривбасс"), Безерра ("Александрия").

Фото - УПЛ