Кривбасс - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Кривом Роге в матче одиннадцатого тура УПЛ местный "Кривбасс" будет принимать ЛНЗ. Это будет противостояние шестой и пятой команды, которых отделяют всего один зачетный пункт.

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В прошлом туре обе команды победили. "Кривбасс" на выезде переиграл "Зарю" (1:0), а ЛНЗ разобрался с "Ингульцем" - 2:0.

Поединок 11-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Кривбасс" - ЛНЗ состоится в субботу, 26 октября 2024 года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).