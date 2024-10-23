Защитник Вереса пропустит матч с Ворсклой

Правый защитник "Вереса" Евгений Морозко был заменен в матче 10-го тура УПЛ с "Черноморцем" (1:1) из-за повреждения, сообщает Sport.ua.

По информации источника, у Морозко снова возникли проблемы с пяткой, он пропустил вчерашнюю тренировку и не сможет принять участия в поединке чемпионата с "Ворсклой", который состоится 27 октября.

Отмечается, что вратарь Андрей Кожухарь восстановился после повреждения бедра и уже тренируется в общей группе.

Сейчас "Верес" занимает в УПЛ 11 место, набрав десять очков.