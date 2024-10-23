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Защитник Вереса пропустит матч с Ворсклой
У футболиста проблемы с пяткой
Фото: НК Верес
Правый защитник "Вереса" Евгений Морозко был заменен в матче 10-го тура УПЛ с "Черноморцем" (1:1) из-за повреждения, сообщает Sport.ua.
По информации источника, у Морозко снова возникли проблемы с пяткой, он пропустил вчерашнюю тренировку и не сможет принять участия в поединке чемпионата с "Ворсклой", который состоится 27 октября.
Отмечается, что вратарь Андрей Кожухарь восстановился после повреждения бедра и уже тренируется в общей группе.
Сейчас "Верес" занимает в УПЛ 11 место, набрав десять очков.
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