  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Вереса пропустит матч с Ворсклой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Вереса пропустит матч с Ворсклой

Премьер-лига

У футболиста проблемы с пяткой

Защитник Вереса пропустит матч с Ворсклой

Фото: НК Верес

Новина українською

Правый защитник "Вереса" Евгений Морозко был заменен в матче 10-го тура УПЛ с "Черноморцем" (1:1) из-за повреждения, сообщает Sport.ua.

По информации источника, у Морозко снова возникли проблемы с пяткой, он пропустил вчерашнюю тренировку и не сможет принять участия в поединке чемпионата с "Ворсклой", который состоится 27 октября.

Отмечается, что вратарь Андрей Кожухарь восстановился после повреждения бедра и уже тренируется в общей группе.

Сейчас "Верес" занимает в УПЛ 11 место, набрав десять очков.

Читайте такжеВалерий Поркуян: Каждая следующая игра для Шахтера имеет двойную важность
По теме
yellow-arrow
Еще одна смена тренера в УПЛ. Ворскла официально отправила в отставку Сергея Долганского
yellow-arrow
Определились лучшие тренер и игрок 10-го тура УПЛ, а также символическая сборная
yellow-arrow
Стал известен ответ Максимова на предложение вновь возглавить Ворсклу
Верес (Ровно) Евгений Морозко Андрей Кожухарь
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости