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Еще одна смена тренера в УПЛ. Ворскла официально отправила в отставку Сергея Долганского

Премьер-лига
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Ждем Максимова?

Еще одна смена тренера в УПЛ. Ворскла официально отправила в отставку Сергея Долганского

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" прекратила сотрудничество с тренерским штабом Сергея Долганского, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

"Футбольный клуб "Ворскла" Полтава всегда стоял на стороне интересов болельщиков. Поэтому считаем нужным прямо сейчас развенчать все инсинуации вокруг клуба, которые последние несколько дней генерируются различными источниками в информационном поле.

Один из старейших и амбициозных клубов Высшего дивизиона отечественного футбола, благодаря поддержке группой компаний Ferrexpo почетного президента Константина Жеваго, всегда ставил перед собой только самые высокие турнирные задачи.

Сейчас принято решение прекратить сотрудничество с тренерским штабом Сергея Долганского. Однако это никак не связано с якобы плохой атмосферой в команде, как пытались подать в своих материалах отдельные электронные СМИ.

Футбольный клуб "Ворскла" благодарен тренерскому штабу Сергея Долганского за профессиональное отношение к делу и знания, переданные коллективу за время сотрудничества.

Главная команда из структуры "Ворсклы" продолжает недельный тренировочный цикл в рамках подготовки к календарной встрече в Ровно в привычном режиме, тренируясь на загородных полях в Крутом Берегу", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, Долганский возглавил "Ворсклу" в начале января 2024 года. Во главе команды он провел 25 матчей (6 побед, 4 ничьих и 15 поражений).

Ранее была информация, что Юрий Максимов может вернуться в "Ворсклу".

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Ворскла (Полтава) Сергей Долганский
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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