Еще одна смена тренера в УПЛ. Ворскла официально отправила в отставку Сергея Долганского

"Ворскла" прекратила сотрудничество с тренерским штабом Сергея Долганского, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

"Футбольный клуб "Ворскла" Полтава всегда стоял на стороне интересов болельщиков. Поэтому считаем нужным прямо сейчас развенчать все инсинуации вокруг клуба, которые последние несколько дней генерируются различными источниками в информационном поле.

Один из старейших и амбициозных клубов Высшего дивизиона отечественного футбола, благодаря поддержке группой компаний Ferrexpo почетного президента Константина Жеваго, всегда ставил перед собой только самые высокие турнирные задачи.

Сейчас принято решение прекратить сотрудничество с тренерским штабом Сергея Долганского. Однако это никак не связано с якобы плохой атмосферой в команде, как пытались подать в своих материалах отдельные электронные СМИ.

Футбольный клуб "Ворскла" благодарен тренерскому штабу Сергея Долганского за профессиональное отношение к делу и знания, переданные коллективу за время сотрудничества.

Главная команда из структуры "Ворсклы" продолжает недельный тренировочный цикл в рамках подготовки к календарной встрече в Ровно в привычном режиме, тренируясь на загородных полях в Крутом Берегу", - говорится в заявлении клуба.