Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще одна смена тренера в УПЛ. Ворскла официально отправила в отставку Сергея Долганского
Ждем Максимова?
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" прекратила сотрудничество с тренерским штабом Сергея Долганского, сообщает официальный сайт "зелено-белых".
"Футбольный клуб "Ворскла" Полтава всегда стоял на стороне интересов болельщиков. Поэтому считаем нужным прямо сейчас развенчать все инсинуации вокруг клуба, которые последние несколько дней генерируются различными источниками в информационном поле.
Один из старейших и амбициозных клубов Высшего дивизиона отечественного футбола, благодаря поддержке группой компаний Ferrexpo почетного президента Константина Жеваго, всегда ставил перед собой только самые высокие турнирные задачи.
Сейчас принято решение прекратить сотрудничество с тренерским штабом Сергея Долганского. Однако это никак не связано с якобы плохой атмосферой в команде, как пытались подать в своих материалах отдельные электронные СМИ.
Футбольный клуб "Ворскла" благодарен тренерскому штабу Сергея Долганского за профессиональное отношение к делу и знания, переданные коллективу за время сотрудничества.
Главная команда из структуры "Ворсклы" продолжает недельный тренировочный цикл в рамках подготовки к календарной встрече в Ровно в привычном режиме, тренируясь на загородных полях в Крутом Берегу", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, Долганский возглавил "Ворсклу" в начале января 2024 года. Во главе команды он провел 25 матчей (6 побед, 4 ничьих и 15 поражений).
Ранее была информация, что Юрий Максимов может вернуться в "Ворсклу".
Популярное сейчас
- Шанс для Лунина. Куртуа пропустит Эль-Класико
- Григорчук прокомментировал возможное назначение в Буковину
- Шахтер проиграл и победил в Англии, яркий камбэк Реала. Главные новости за 22 октября
- Неделя топ-матчей: Динамо – Шахтер, Реал – Барса и не только. Расписание футбола на 21 – 27 октября
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев