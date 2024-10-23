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Известно имя нового главного тренера Ворсклы. Долганскому предложили войти в его штаб
Завтра клуб представит нового главного тренера
shakhtar.com
В среду, 23 октября, "
По информации ТаТоТаке, уже завтра новым главным тренером команды будет назначен Юрий Максимов.
В то же время, по данным источника, Долганскому предложено войти в число ассистентов нового главного тренера.
В штаб 55-летнего специалиста также войдут его привычные помощники -- Николай Ищенко и Сергей Ревут. Ожидается, что кроме Долганского в клубной структуре останутся еще два ветерана Ворсклы - Владимир Чеснаков и Вадим Сапай.
Напомним, что ранее Максимов уже возглавлял "Ворсклу" с ноября 2019 года до мая 2022 года. Под его руководством команда провела 70 матчей.
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