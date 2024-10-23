У нападающего Динамо наметились проблемы с лишним весом

Форвард юношеской команды " Динамо " Матвей Пономаренко имеет проблемы с лишним весом.

По данным Sport.ua , во время турнира сборной Украины U-19 в испанской Марбелье Пономаренко весил 100 килограммов, что на 10 кг превышает нормальный вес футболиста.

Источник пишет о том, что футболист не всегда профессионально относится к собственному питанию, поэтому постоянно имеет проблемы с лишним весом.

Также повлиял на форму Пономаренко тот факт, что он пропустил почти весь август и сентябрь из-за травмы.

В нынешнем сезоне Матвей Пономаренко провел 1 поединок за первую команду и три игры за U-19, отметившись одним голом.