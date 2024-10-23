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У нападающего Динамо наметились проблемы с лишним весом

Премьер-лига
Обновлено

Матвей Пономаренко не всегда профессионально относится к собственному питанию

У нападающего Динамо наметились проблемы с лишним весом

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Форвард юношеской команды "Динамо" Матвей Пономаренко имеет проблемы с лишним весом.

По данным Sport.ua , во время турнира сборной Украины U-19 в испанской Марбелье Пономаренко весил 100 килограммов, что на 10 кг превышает нормальный вес футболиста.

Источник пишет о том, что футболист не всегда профессионально относится к собственному питанию, поэтому постоянно имеет проблемы с лишним весом.

Также повлиял на форму Пономаренко тот факт, что он пропустил почти весь август и сентябрь из-за травмы.

В нынешнем сезоне Матвей Пономаренко провел 1 поединок за первую команду и три игры за U-19, отметившись одним голом.

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Динамо (Киев) Матвей Пономаренко
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
23.10.2024 в 18:08
А як його піарили, як піарили. Ще й сьогодні зганьбився за U-19 з Марібором. В 19 років мати 100 кг, то що буде в 25? Я вже не кажу в 45...
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
23.10.2024 в 18:08
А як його піарили, як піарили. Ще й сьогодні зганьбився за U-19 з Марібором. В 19 років мати 100 кг, то що буде в 25? Я вже не кажу в 45...
Ответить
0
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