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У нападающего Динамо наметились проблемы с лишним весом
Матвей Пономаренко не всегда профессионально относится к собственному питанию
Фото: ФК Динамо Київ
Форвард юношеской команды "
По данным Sport.ua , во время турнира сборной Украины U-19 в испанской Марбелье Пономаренко весил 100 килограммов, что на 10 кг превышает нормальный вес футболиста.
Источник пишет о том, что футболист не всегда профессионально относится к собственному питанию, поэтому постоянно имеет проблемы с лишним весом.
Также повлиял на форму Пономаренко тот факт, что он пропустил почти весь август и сентябрь из-за травмы.
В нынешнем сезоне Матвей Пономаренко провел 1 поединок за первую команду и три игры за U-19, отметившись одним голом.
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