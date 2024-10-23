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Пушич: Матч с Динамо - действительно очень важный поединок, но еще не решающий

Премьер-лига
Обновлено

Уже на выходных Шахтер сыграет в Динамо

Пушич: Матч с Динамо - действительно очень важный поединок, но еще не решающий

Фото: Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после поражения от "Арсенала" (0:1) в Лиге чемпионов поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против "Динамо", который состоится 27 октября.

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– Как думаете, нынешнее выступление можно считать хорошей подготовкой к игре с киевским "Динамо" в эти выходные? Возможно, у вас есть немного преимущества, потому что возвращаетесь на день раньше, чем "Динамо"?

– Это всегда интересный вопрос, ведь ты никогда не знаешь заранее. Конечно, когда вы проводите хорошую игру, как мы сейчас, это дает уверенность и энергию. Поэтому это действительно хорошая подготовка. Дерби – всегда особенная игра. Мы уже противостояли им дважды.

Люди также думают, что это решающая игра: если они одержат победу, то получат девять очков преимущества, если мы, то получим только три. Это действительно очень важный поединок, однако все еще не решающий – еще рано. Им тоже нужно войти в этот ритм.

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Мы теперь будем возвращаться, а это примерно 20 часов в пути, и нам понадобится два дня для восстановления. Будет интересная игра.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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