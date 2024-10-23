Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушич: Матч с Динамо - действительно очень важный поединок, но еще не решающий
Уже на выходных Шахтер сыграет в Динамо
Фото: Шахтар
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после поражения от "Арсенала" (0:1) в Лиге чемпионов поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против "Динамо", который состоится 27 октября.
– Как думаете, нынешнее выступление можно считать хорошей подготовкой к игре с киевским "Динамо" в эти выходные? Возможно, у вас есть немного преимущества, потому что возвращаетесь на день раньше, чем "Динамо"?
– Это всегда интересный вопрос, ведь ты никогда не знаешь заранее. Конечно, когда вы проводите хорошую игру, как мы сейчас, это дает уверенность и энергию. Поэтому это действительно хорошая подготовка. Дерби – всегда особенная игра. Мы уже противостояли им дважды.
Люди также думают, что это решающая игра: если они одержат победу, то получат девять очков преимущества, если мы, то получим только три. Это действительно очень важный поединок, однако все еще не решающий – еще рано. Им тоже нужно войти в этот ритм.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Мы теперь будем возвращаться, а это примерно 20 часов в пути, и нам понадобится два дня для восстановления. Будет интересная игра.
Популярное сейчас
- Известно имя нового главного тренера Ворсклы. Долганскому предложили войти в его штаб
- Шанс для Лунина. Куртуа пропустит Эль-Класико
- В поединке против Арсенала голкипер Дмитрий Ризнык отметился интересным достижением
- Триумф Карпат в дерби Львова. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО