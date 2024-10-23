"Если будет 0:0, то я не пойму", - Маркевич и Сабо дали прогноз на матч Динамо - Шахтер

Два авторитетных украинских тренера Мирон Маркевич м Йожеф Сабо дали прогнозы на матч 11-го тура УПЛ , в котором уже 27 октября "Динамо" примет "Шахтер".

Интересно, что в целом эксперты сошлись во мнениях.

"На сегодняшний день "Динамо" и "Шахтер" – это две абсолютно равные команды. Я думаю, будет ничья, хотелось бы – чтобы результативная", - сказал Маркевич.

Также к ничьей склоняется и Йожеф Сабо.