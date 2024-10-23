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"Если будет 0:0, то я не пойму", - Маркевич и Сабо дали прогноз на матч Динамо - Шахтер
Матч уже в воскресенье
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Два авторитетных украинских тренера Мирон Маркевич м Йожеф Сабо дали прогнозы на матч 11-го тура
Интересно, что в целом эксперты сошлись во мнениях.
"На сегодняшний день "Динамо" и "Шахтер" – это две абсолютно равные команды. Я думаю, будет ничья, хотелось бы – чтобы результативная", - сказал Маркевич.
Также к ничьей склоняется и Йожеф Сабо.
"Шахтеру" нужно "обыгрывать" Динамо, потому что они уже отстают шесть очков. "Горняки", возможно, сильнее индивидуальных качеств за счет бразильцев, а киевляне имеют преимущество в командной игре. Думаю, все же будет ничья – 1:1 или 2:2. Если будет 0:0, то я не пойму. Что это за футбол без забитых мячей?", - сказал Сабо.
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