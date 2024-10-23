Хавбек Вереса: Вирт мог жестко пихать и ругать с матом, но это нормально

Полузащитник " Вереса " Виталий Дахновский поделился мнением об известном украинском тренере Юрии Вирте, который ранее работал с ровенской командой.

"На самом деле Вирт очень хороший человек. Возможно, как тренер он жестко пихал и ругал с матом, но это нормально, это рабочие моменты. После матчей, тренировок, когда с ним общаешься, то понимаешь, что это замечательный человек.

Мы знали, что он от нас требует. Мы это выполняли и все – давали результат. Он тренер, который из команды делает коллектив. Это у него отлично получается.

Он очень сильно мотивировал, а когда выражал речи перед матчами, то мурашки по коже шли, это заводило. Для меня он всегда запомнится, как хороший положительный человек. Я поддерживаю с ним связь", – рассказал Дахновский.