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Хавбек Вереса: Вирт мог жестко пихать и ругать с матом, но это нормально
Это рабочие моменты
Фото: НК Верес
Полузащитник "
"На самом деле Вирт очень хороший человек. Возможно, как тренер он жестко пихал и ругал с матом, но это нормально, это рабочие моменты. После матчей, тренировок, когда с ним общаешься, то понимаешь, что это замечательный человек.
Мы знали, что он от нас требует. Мы это выполняли и все – давали результат. Он тренер, который из команды делает коллектив. Это у него отлично получается.
Он очень сильно мотивировал, а когда выражал речи перед матчами, то мурашки по коже шли, это заводило. Для меня он всегда запомнится, как хороший положительный человек. Я поддерживаю с ним связь", – рассказал Дахновский.
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