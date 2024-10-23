Форвард Кривбасса Чиджоке: Свой первый матч запомнился мне навсегда, ведь я играл босиком

Нападающий " Кривбасса " Узома Чиджоке рассказал, как начал заниматься футболом и поделился планами на будущее.

– Узома, приветствую! Стать профессиональным футболистом – это была твоя мечта детства, или кто-то тебя подтолкнул к этому?

– Это произошло благодаря моим одноклассникам. На тот момент почти все, кроме меня, играли в местной Футбольной Академии. Поэтому я решил не сидеть без дела и приобщиться к футболу.

– Ты помнишь свой первый матч?

– Я был еще очень маленький, когда сыграл свой первый матч в Нигерии. Но он запомнился мне навсегда, ведь я играл босиком, без бутс. Тогда мы проживали трудные времена. Когда мне было семь лет, я потерял своего отца. Остались в семье три брата и мама, от нас отвернулись все родственники. Я пропускал экзамены в школе, только чтобы заработать денег и помочь моей маме купить ей медикаменты и еду.

Но, несмотря на трудности, моя мать нашла деньги и купила мне мои первые бутсы. Я всем обязан только ей, она моя сила. В тот момент я горел футболом, целый день играл с ребятами на улице, оттачивал удары, приходил домой и изучал всех известных игроков и клубы, все детали.

– Ты дебютировал за "Кривбасс" U-19 в матче против "Динамо U-19". Вспомни этот матч, свои волнующие эмоции.

– Честно говоря, я был очень расстроен после этого матча, ведь мне не удалось отдаться на все сто процентов и помочь команде победить. "Динамо" – достойный и сильный соперник, но мне обидно, что дебют за криворожан получился именно таким. Надеюсь, дальше будет только лучше.

– Как тебе условия для тренировок в твоем новом клубе?

– Все прекрасно, мне нравятся условия проживания на базе, качественные поля. Персонал, тренеры, ребята из моей команды: все невероятно приятные и дружные. Они проявляют истинное тепло и любовь ко мне. Я обещаю отдаваться на полную ради успеха своей команды.