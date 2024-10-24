Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Бартуловича есть предложения из Хорватии и УПЛ
Но это не значит, что тренер собрался покидать Зарю
Фото: Зоря
У главного тренера "
По информации источника, приближенного к тренеру, у хорватского специалиста есть предложения от команд из топ-3 элитного хорватского дивизиона.
Также на контакт с Бартуловичем выходили несколько клубов УПЛ.
Информацию о том, планирует ли Младен менять команду в УПЛ или вообще покинуть Украину, пока нет.
Стоит отметить, что возглавляемая Бартуловичем луганская "Заря" после десяти туров УПЛ занимает 9-е место и имеет в активе 12 пунктов.
Популярное сейчас
- Ярмоленко и еще три игрока Динамо не сыграют против Ромы
- У нападающего Динамо наметились проблемы с лишним весом
- Шанс для Лунина. Куртуа пропустит Эль-Класико
- Воин 3-й штурмовой Розовый: Я когда-то тоже был ультрасом Карпат, но сейчас вообще не хочу иметь никакого отношения к ним
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО