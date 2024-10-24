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У Бартуловича есть предложения из Хорватии и УПЛ

Премьер-лига

Но это не значит, что тренер собрался покидать Зарю

У Бартуловича есть предложения из Хорватии и УПЛ

Фото: Зоря

Новина українською

У главного тренера "Зари" Младена Бартуловича есть несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщает 1927.kiev.ua.

По информации источника, приближенного к тренеру, у хорватского специалиста есть предложения от команд из топ-3 элитного хорватского дивизиона.

Также на контакт с Бартуловичем выходили несколько клубов УПЛ.

Информацию о том, планирует ли Младен менять команду в УПЛ или вообще покинуть Украину, пока нет.

Стоит отметить, что возглавляемая Бартуловичем луганская "Заря" после десяти туров УПЛ занимает 9-е место и имеет в активе 12 пунктов.

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Источник:
1927.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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