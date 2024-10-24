У Бартуловича есть предложения из Хорватии и УПЛ

У главного тренера " Зари " Младена Бартуловича есть несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщает 1927.kiev.ua.

По информации источника, приближенного к тренеру, у хорватского специалиста есть предложения от команд из топ-3 элитного хорватского дивизиона.

Также на контакт с Бартуловичем выходили несколько клубов УПЛ.

Информацию о том, планирует ли Младен менять команду в УПЛ или вообще покинуть Украину, пока нет.

Стоит отметить, что возглавляемая Бартуловичем луганская "Заря" после десяти туров УПЛ занимает 9-е место и имеет в активе 12 пунктов.