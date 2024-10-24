"Собственные ошибки". Хавбек Оболони объяснил разгром от Динамо

Полузащитник "Оболони" Игорь Мединский прокомментировал разгромное поражение от "Динамо" (1:5) в матче 10-го тура УПЛ.

- Очень тяжелый поединок выдался для "Оболони". Как думаете, почему так много голов пропустили?

- Да, я согласен, игра была сложная и результат тому подтверждение. По моему мнению то, что произошло это собственные ошибки. Мы знали против кого выходили играть, с таким соперником нельзя так ошибаться, ведь они сразу дают ответ. В первом тайме это и произошло, наши ошибки привели к 3 пропущенным мячам. И в той ситуации отыгрываться уже крайне трудно, почти нереально. Нам остается принять этот счет и собраться. Потому что много матчей впереди и надо вылезать из этой ситуации.

Читайте также Валерий Поркуян: Каждая следующая игра для Шахтера имеет двойную важность

- Чем обусловлены допущенные ошибки?

- Я бы не сказал, что мы стушевались и поймали мандраж. Мы профессионалы, тренируемся в ежедневном режиме. Здесь может быть много факторов, где-то может поле подвело, где-то неправильные индивидуально решения, но в целом надо минимизировать эти ошибки.

- Несмотря на это "Оболонь" не играла в глухой обороне, у вас были атаки. По твоему мнению, что не удалось в зоне атаки?

- Нам не хватило перехода от обороны к атаке. В середине поля было очень много ошибок и если бы мы эти ошибки смогли превратить в более точные передачи все бы могло быть как-то иначе, - сказал Мединский.