Центрбек Полесья установил рекорд сезона в УПЛ

Новый рекорд сезона УПЛ 2024/25 по количеству передач с продвижением мяча - уже индивидуальный - установил центральный защитник "Полесья" Сергей Чоботенко (34), сообщает пресс-служба лиги.

Предыдущее достижение Георгия Ермакова, вратаря "Александрии" (32), продержалось один тур.

Чоботенко после такого перформанса поднялся на второе место в УПЛ по среднему количеству передач с продвижением мяча (12,44 в пересчете на 90 минут за все 10 туров).

На третьем месте - Тимур Стецков из "Кривбасса" (12,17), а лидером остается Николай Матвиенко из "Шахтера" (14,36).