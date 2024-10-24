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Центрбек Полесья установил рекорд сезона в УПЛ
Футболист установил рекорд по количеству передач с продвижением мяча
Фото: ФК Полісся
Новый рекорд сезона УПЛ 2024/25 по количеству передач с продвижением мяча - уже индивидуальный - установил центральный защитник "Полесья" Сергей Чоботенко (34), сообщает пресс-служба лиги.
Предыдущее достижение Георгия Ермакова, вратаря "Александрии" (32), продержалось один тур.
Чоботенко после такого перформанса поднялся на второе место в УПЛ по среднему количеству передач с продвижением мяча (12,44 в пересчете на 90 минут за все 10 туров).
На третьем месте - Тимур Стецков из "Кривбасса" (12,17), а лидером остается Николай Матвиенко из "Шахтера" (14,36).
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