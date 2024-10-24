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Пономарев: В первых 10 турах Черноморец набрал 11 очков и это не случайность

Премьер-лига

"Рух" готовится к поединку с одесситами

Пономарев: В первых 10 турах Черноморец набрал 11 очков и это не случайность

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к игре 11-го тура УПЛ с "Черноморцем".

"У команды сейчас не лучшее настроение, впрочем надо проанализировать свою предыдущую игру и двигаться дальше. Чемпионат - длинная дистанция, во время которой будут разные, в том числе и негативные результаты. Но это будет уроком для игроков.

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"Черноморец" это хорошая команда. В первых 10 турах они набрали 11 очков и это не случайность, ведь в составе одесситов есть много качественных футболистов. Те же Бутко и Петряк - опытные игроки, которые в свое время выступали за "Шахтер" и "Зарю". Мы должны серьезно подготовиться к этому поединку и продемонстрировать свою самоотдачу, быть сконцентрированными.

Те воспитанники Академии, которые хорошо проявляют себя в составе "Руха-2" и команде U-19, приобщаются к тренировкам с первой командой. Если будет такая возможность, то они получат свой шанс. Также радует, что травмированные футболисты начинают тренироваться с нами. Конечно, им нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции, но когда они будут в форме, то команда будет иметь больше возможностей для ротации. Это важно, потому что на старте чемпионата "Рух" фактически не имел равноценной замены травмированным игрокам основы. Все видели, что Марко Сапуга и Евгений Пастух очень усилили нашу игру, когда вышли на поле. Это лидеры команды и даже еще в не совсем оптимальной форме они являются эффективными", - сказал Пономарев.

Матч "Рух" - "Черноморец" состоится 25 октября и начнется в 15:30.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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