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Карпаты подписали сотрудничество с другим клубом

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Соглашение предусматривает популяризацию футбола среди молодежи и обмен опытом между тренерами

Карпаты подписали сотрудничество с другим клубом

Фото: ФК Карпати Львів

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Львовские "Карпаты" начали сотрудничество с местным спортивным клубом "Сихов", сообщает пресс-служба "зелено-белых".

Сотрудничество клубов имеет целью популяризацию футбола среди молодежи, обмен опытом между тренерами и создание необходимых тренировочных условий для юных футболистов. В рамках взаимодействия клубов планируется проведение турниров для детей в разных возрастных категориях, встречи воспитанников "Сихова" с футболистами "Карпат", участие в различных мероприятиях и розыгрыши билетов на матчи "зелено-белых".

"Мы счастливы начать коллаборацию с "Карпатами". Для нас это важно не только из-за статуса клуба, но и благодаря общим ценностям и философии. Участие в активностях вместе с "Карпатами" - большая честь для нас. Такое сотрудничество - это большая мотивация для каждого нашего воспитанника", - сказал один из представителей СК "Сихов" Юрий Дума.

Вскоре "Карпаты" и СК "Сихов" проведут первые мероприятия в рамках действия меморандума. В частности, футболисты "львов" посетят воспитанников "Сихова" и примут участие в автограф-сессии.

"Карпаты" занимают восьмое место в таблице УПЛ, набрав 12 баллов.

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Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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