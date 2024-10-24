Цымбал: В отличие от Динамо, Шахтер будет иметь на два дня времени для восстановления

Бывший тренер "Миная" и "ЮКСА" Николай Цымбал поделился мыслями относительно центрального матча 11-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет "Шахтер".

"Если бы это был полноценный недельный цикл (без еврокубков), то я отдал бы предпочтение "Динамо". А сейчас именно детали будут играть ключевую роль. "Шахтер" будет иметь на два дня времени для восстановления.

Поверьте, очень непросто переносить такие переезды - это серьезно утомляет. Поэтому, как по мне, пока несущественное преимущество именно на стороне "Шахтера". Убежден, что будет битва характеров", - сказал Цымбал изданию Український футбол.