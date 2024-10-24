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Цымбал: В отличие от Динамо, Шахтер будет иметь на два дня времени для восстановления
Украинское Классическое уже в это воскресенье
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший тренер "Миная" и "ЮКСА" Николай Цымбал поделился мыслями относительно центрального матча 11-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет "Шахтер".
"Если бы это был полноценный недельный цикл (без еврокубков), то я отдал бы предпочтение "Динамо". А сейчас именно детали будут играть ключевую роль. "Шахтер" будет иметь на два дня времени для восстановления.
Поверьте, очень непросто переносить такие переезды - это серьезно утомляет. Поэтому, как по мне, пока несущественное преимущество именно на стороне "Шахтера". Убежден, что будет битва характеров", - сказал Цымбал изданию Український футбол.
Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 27 октября и начнется в 18:00.
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