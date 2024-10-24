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Ворскла официально получила нового-старого тренера

Премьер-лига

Возвращение Максимова

Ворскла официально получила нового-старого тренера

Фото: ФК Ворскла

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"Ворскла" объявила о назначении Юрия Максимова главным тренером команды.

Контракт с 55-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года. Предыдущим местом работы Максимова был СК "Днепр-1".

Накануне полтавчане официально прекратили сотрудничества с тренерским штабом Сергея Долганского. Однако он останется в клубе и будет отвечать за подготовку вратарей.

В тренерский штаб Максимова вошли также Сергей Ревут (ранее также работал в Полтаве) и Николай Ищенко.

Ранее сообщалось, что кроме Долганского в клубной структуре останутся еще два ветерана "Ворсклы" - Владимир Чеснаков и Вадим Сапай.

Напомним, что ранее Максимов уже возглавлял "Ворсклу" с ноября 2019 года до мая 2022 года. Под его руководством команда провела 70 матчей.

"Ворскла" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 9 очков в 10 матчах.

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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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