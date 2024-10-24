Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла официально получила нового-старого тренера
Возвращение Максимова
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" объявила о назначении Юрия Максимова главным тренером команды.
Контракт с 55-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года. Предыдущим местом работы Максимова был СК "Днепр-1".
Накануне полтавчане официально прекратили сотрудничества с тренерским штабом Сергея Долганского. Однако он останется в клубе и будет отвечать за подготовку вратарей.
В тренерский штаб Максимова вошли также Сергей Ревут (ранее также работал в Полтаве) и Николай Ищенко.
Ранее сообщалось, что кроме Долганского в клубной структуре останутся еще два ветерана "Ворсклы" - Владимир Чеснаков и Вадим Сапай.
Напомним, что ранее Максимов уже возглавлял "Ворсклу" с ноября 2019 года до мая 2022 года. Под его руководством команда провела 70 матчей.
"Ворскла" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 9 очков в 10 матчах.
Популярное сейчас
- Менеджер Усика выразил искренние соболезнования Фьюри в связи с трагедией в семье
- Фьюри рассказал о страшной трагедии в семье перед первым поединком против Усика
- Громкая месть Барселоны, три пропущенных Трубина, Лунин может сыграть в Эль-Класико. Главные новости за 23-е октября
- У нападающего Динамо наметились проблемы с лишним весом
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО