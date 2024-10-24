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Юрий Калитвинцев: Я перенял у Прокопенко отношение к футболистам и честность
Сегодня исполнилось бы 80 лет одному из авторитетных наших тренеров Виктору Прокопенко
Фото: polissyafc.com
Со специалистом, который вошел в историю украинского футбола как первый наставник национальной сборной, в конце 80-х работал в волгоградском "Роторе" эксигрок киевского "Динамо" и сборной Украины Юрий Калитвинцевым.
- Когда я встретился с Прокопенко, вся команда называла его "дядя Витя", - вспоминает он. - Через сутки я стал его так же называть, потому что это человек, который в себя влюбляет. Влюбляет как по человеческим качествам, так и как специалист, тренер. Прокопенко мог создать какую-то неимоверную атмосферу в команде. Ну а о его чувстве юмора все мы прекрасно знаем. Я работал с Виктором Евгеньевичем, когда "Ротор" вышел в высшую лигу чемпионата СССР. А через три дня после этого мы узнали, что он покинул команду и уехал в одесский "Черноморец". Пять с половиной лет мы играли в высшей лиге без него, а когда он вернулся в команду, то услышали его знаменитую фразу, которую он несколько видеоизменил. Если раньше, будучи связанным с приморскими городами Мариуполем и Одессой он говорил "Жизнь дана человеку один раз и прожить ее нужно у моря", то когда он снова появился в "Роторе", то сказал "Жизнь дана человеку один раз и прожить ее нужно у речки". Лишь бы вода была рядом. Прокопенко – очень коммуникабельный, очень порядочный был человек. Мне повезло с ним снова увидеться, когда я возглавлял ужгородское "Закарпатье" в элите. В сезоне-2001/02 мы играли в Донецке против "Шахтера", в котором Виктор Прокопенко как раз работал. У них был тандем с Валерием Яремченко. После первого тайма счет был ничейный, и в перерыве матча, когда команды направлялись в раздевалку, передо мной шли Прокопенко и Яремченко, очень сильно переживавшие за игру. Я подошел, их обнял и в шутливой форме сказал: "Молодежь, не переживайте – вы сильнее, скорее всего, выиграете". Виктор Евгеньевич меня обнял, поцеловал и произнес: "Юрочка, твои бы слова да Богу в уши". Обыграли горняки нас тогда 5:1, так что можно сказать, что я угадал. А если серьезно, то "Шахтер" был тогда явно сильнее. Для "Закарпатья" же это был первый сезон в высшей лиге.
После этого мы с Виктором Прокопенко снова не раз встречались. Отношения между нами всегда были, хорошими, теплыми. Мы провели замечательный период с ним в одной команде в 1988 году, и я многое у него перенял. Что именно? Отношение к футболистам и честность. Если человек говорил, то он это делал. Скажу больше: Прокопенко так ругал, что на него даже нельзя было обижаться. Но при этом нужную информация до сознания он доносил. Тренер мог сказать так: "Что ты делаешь?! Так нельзя играть! Это безобразие!". После этого ты думаешь: "Все…". И вдруг он тебя обнимает и говорит: "В принципе ты сыграл неплохо, но ведь можешь лучше. Я уверен, что ты сделаешь это лучше!". Получается, что в этом коротком монологе Прокопенко и информацию донес, и не оскорбил, и в то же время мотивировал. Вот в этом был весь Виктор Евгеньевич. Даже несмотря на много лет, прошедших со дня его смерти, о нем все вспоминают добрыми словами. О плохом человеке так бы не говорили.
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