Юрий Калитвинцев: Я перенял у Прокопенко отношение к футболистам и честность

Со специалистом, который вошел в историю украинского футбола как первый наставник национальной сборной, в конце 80-х работал в волгоградском "Роторе" эксигрок киевского "Динамо" и сборной Украины Юрий Калитвинцевым.

- Когда я встретился с Прокопенко, вся команда называла его "дядя Витя", - вспоминает он. - Через сутки я стал его так же называть, потому что это человек, который в себя влюбляет. Влюбляет как по человеческим качествам, так и как специалист, тренер. Прокопенко мог создать какую-то неимоверную атмосферу в команде. Ну а о его чувстве юмора все мы прекрасно знаем. Я работал с Виктором Евгеньевичем, когда "Ротор" вышел в высшую лигу чемпионата СССР. А через три дня после этого мы узнали, что он покинул команду и уехал в одесский "Черноморец". Пять с половиной лет мы играли в высшей лиге без него, а когда он вернулся в команду, то услышали его знаменитую фразу, которую он несколько видеоизменил. Если раньше, будучи связанным с приморскими городами Мариуполем и Одессой он говорил "Жизнь дана человеку один раз и прожить ее нужно у моря", то когда он снова появился в "Роторе", то сказал "Жизнь дана человеку один раз и прожить ее нужно у речки". Лишь бы вода была рядом. Прокопенко – очень коммуникабельный, очень порядочный был человек. Мне повезло с ним снова увидеться, когда я возглавлял ужгородское "Закарпатье" в элите. В сезоне-2001/02 мы играли в Донецке против "Шахтера", в котором Виктор Прокопенко как раз работал. У них был тандем с Валерием Яремченко. После первого тайма счет был ничейный, и в перерыве матча, когда команды направлялись в раздевалку, передо мной шли Прокопенко и Яремченко, очень сильно переживавшие за игру. Я подошел, их обнял и в шутливой форме сказал: "Молодежь, не переживайте – вы сильнее, скорее всего, выиграете". Виктор Евгеньевич меня обнял, поцеловал и произнес: "Юрочка, твои бы слова да Богу в уши". Обыграли горняки нас тогда 5:1, так что можно сказать, что я угадал. А если серьезно, то "Шахтер" был тогда явно сильнее. Для "Закарпатья" же это был первый сезон в высшей лиге.