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Ващук: Динамо Шовковского бежит, но тренеру не хватает под рукой качественных футболистов
Еще бы добавить качественных игроков
fcdynamo.com
Бывший футболист "
– Лично вам нравится работа во главе "Динамо" ваших близких друзей – Александра Шовковского, Сергея Федорова?
– Я вижу, что команда бежит, как мы играли раньше, рискует где-то. Команда по-другому начала двигаться. Ему не хватает под рукой качественных футболистов, которые могли бы быстро воспринимать информацию, как Александр Владимирович.
Не все умеют так думать, но движение в правильном направлении - оно есть. Сергей Владиславович имеет многолетний опыт работы в первой команде, разбирается в тренировочном процессе и всем остальном.
В команде должны появиться лидеры, которые потянут за собой команду. Они должны проявлять себя в каждой игре. У кого-то не пошла игра, чтобы кто-то другой подхватил.
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