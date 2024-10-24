Ващук: Динамо Шовковского бежит, но тренеру не хватает под рукой качественных футболистов

Бывший футболист " Динамо " Владислав Ващук васказал свое мнение о работе у руля киевской команды Александра Шовковского.

– Лично вам нравится работа во главе "Динамо" ваших близких друзей – Александра Шовковского, Сергея Федорова?

– Я вижу, что команда бежит, как мы играли раньше, рискует где-то. Команда по-другому начала двигаться. Ему не хватает под рукой качественных футболистов, которые могли бы быстро воспринимать информацию, как Александр Владимирович.

Не все умеют так думать, но движение в правильном направлении - оно есть. Сергей Владиславович имеет многолетний опыт работы в первой команде, разбирается в тренировочном процессе и всем остальном.

В команде должны появиться лидеры, которые потянут за собой команду. Они должны проявлять себя в каждой игре. У кого-то не пошла игра, чтобы кто-то другой подхватил.