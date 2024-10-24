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"Мы играем дальше". Шахтер в Киеве проведет презентацию книги

Премьер-лига

Книга об истории клуба и событиях первого сезона после полномасштабного вторжения

"Мы играем дальше". Шахтер в Киеве проведет презентацию книги

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в пятницу, 25 октября, презентует книгу Энди Брассела "Мы играем дальше".

Презентация состоится в киевском книжном магазине Readeat.

Книга "Мы играем дальше" - об истории "Шахтера" и событиях первого сезона после полномасштабного вторжения.

В ходе презентации состоится автографсессия и общение с футболистами.

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Источник:
Інстаграм Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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