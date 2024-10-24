"Мы играем дальше". Шахтер в Киеве проведет презентацию книги

Донецкий " Шахтер " в пятницу, 25 октября, презентует книгу Энди Брассела "Мы играем дальше".

Презентация состоится в киевском книжном магазине Readeat.

Книга "Мы играем дальше" - об истории "Шахтера" и событиях первого сезона после полномасштабного вторжения.

В ходе презентации состоится автографсессия и общение с футболистами.