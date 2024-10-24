Полесье - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Обе команды потеряли очки в предыдущем туре. Житомиряне под руководством Имада Ашура в домашних стенах не сумели переиграть "Левый Берег". А ковалевцы Александра Поздеева на своем поле минимально уступили действующему чемпиону - донецкому "Шахтеру" (0:1).

На данном этапе сезона "Полесье" идет в тройке лидеров, а "Колос" - располагается в зоне переходных матчей.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 11-го тура УПЛ сезона 2024/2025 " Полесье" - "Колос" состоится в пятницу, 25-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).