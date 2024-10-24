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Полесье - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полісся - Колос: Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Обе команды потеряли очки в предыдущем туре. Житомиряне под руководством Имада Ашура в домашних стенах не сумели переиграть "Левый Берег". А ковалевцы Александра Поздеева на своем поле минимально уступили действующему чемпиону - донецкому "Шахтеру" (0:1).
На данном этапе сезона "Полесье" идет в тройке лидеров, а "Колос" - располагается в зоне переходных матчей.
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Поединок 11-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Колос" состоится в пятницу, 25-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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