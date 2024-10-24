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Полесье - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Полісся - Колос: Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ

Полесье - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Обе команды потеряли очки в предыдущем туре. Житомиряне под руководством Имада Ашура в домашних стенах не сумели переиграть "Левый Берег". А ковалевцы Александра Поздеева на своем поле минимально уступили действующему чемпиону - донецкому "Шахтеру" (0:1).

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На данном этапе сезона "Полесье" идет в тройке лидеров, а "Колос" - располагается в зоне переходных матчей.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 11-го тура УПЛ сезона 2024/2025 Полісся "Полесье" - "Колос" Колос состоится в пятницу, 25-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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