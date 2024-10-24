Дело Вереса о банкротстве. Клуб заявляет о возможных нарушениях закона со стороны Верховного Суда

Ровенский " Верес " выступил с заявлением, в котором сообщил об исчезновении всех судебных ресурсов постановления Верховного суда об отказе в открытии производства по делу, касающемуся жизнедеятельности клуба.

В феврале этого года началась процедура финансового оздоровления ПАО "РНК "Верес" для сохранения его существования. Несколько акционеров не согласились с этим и инициировали ряд судебных процессов по обжалованию этого.

"Верес" призывает общественность и журналистов – обратить внимание на действия Верховного Суда по делу о возобновлении своей платежеспособности.

В начале сентября 2024 года апелляционный суд принял решение об отказе в удовлетворении жалобы указанных акционеров и поддержал законность процедуры финансового оздоровления ПАО "РНК "Верес". Следует отметить, что это решение апелляционного суда является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.

Несмотря на это, указанные акционеры все равно продолжили процесс обжалования и обратились в Верховный Суд с жалобой на решение апелляционного суда.

21 октября 2024 года, действуя в рамках закона, Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об обжаловании решения апелляционного суда, тем самым обеспечив дальнейшее сохранение и существование футбольного клуба.

Однако 23 октября 2024 года указанное постановление Верховного Суда исчезло из всех судебных ресурсов.