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Дело Вереса о банкротстве. Клуб заявляет о возможных нарушениях закона со стороны Верховного Суда

Премьер-лига
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В феврале этого года началась процедура финансового оздоровления ПАО РНК Верес

Дело Вереса о банкротстве. Клуб заявляет о возможных нарушениях закона со стороны Верховного Суда

Фото: СК Дніпро-1

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Ровенский "Верес" выступил с заявлением, в котором сообщил об исчезновении всех судебных ресурсов постановления Верховного суда об отказе в открытии производства по делу, касающемуся жизнедеятельности клуба.

"Верес" призывает общественность и журналистов – обратить внимание на действия Верховного Суда по делу о возобновлении своей платежеспособности.

В феврале этого года началась процедура финансового оздоровления ПАО "РНК "Верес" для сохранения его существования. Несколько акционеров не согласились с этим и инициировали ряд судебных процессов по обжалованию этого.

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В начале сентября 2024 года апелляционный суд принял решение об отказе в удовлетворении жалобы указанных акционеров и поддержал законность процедуры финансового оздоровления ПАО "РНК "Верес". Следует отметить, что это решение апелляционного суда является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.

Несмотря на это, указанные акционеры все равно продолжили процесс обжалования и обратились в Верховный Суд с жалобой на решение апелляционного суда.

21 октября 2024 года, действуя в рамках закона, Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об обжаловании решения апелляционного суда, тем самым обеспечив дальнейшее сохранение и существование футбольного клуба.

Однако 23 октября 2024 года указанное постановление Верховного Суда исчезло из всех судебных ресурсов.

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Кем и на основании чего исключено официально опубликованное судебное решение с подписями судей Верховного Суда, ПАО "СНК "Верес" неизвестно. Тем не менее, "Верес" вполне осознает, что опубликованное публично судебное решение не может просто так изыматься из публичных реестров.

Этим сообщением ровенский народный клуб "Верес" обращает внимание общественности и журналистского сообщества на возможные грубые нарушения закона со стороны Верховного Суда", – говорится в заявлении.

Напомним, что в ноябре прошлого года сообщалось, что "Базиспромстрой" подал заявление в суд об открытии производства по делу о банкротстве "Вереса". Впрочем, позже клуб заявил, что "Верес" не станет банкротом.

"Базиспромстрой" – генеральный подрядчик строительства тренировочной базы "Вереса".

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Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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