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Шовковский рассказал, готовы ли Ярмоленко и Пихаленок сыграть с Шахтером
У киевлян кадровые проблемы перед классическим
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский на пресс-конференции после матча Лиги Европы с "Ромой" (0:1) заявил, что Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок, которые не играли с римлянами, также не выйдут на поле и в матче УПЛ против "Шахтера".
"Ни Ярмоленко, ни Пихаленок с "Шахтером" не сыграют, им нужно не только восстановиться, но и набрать форму. В дальнейшем надеемся на скорейшее возвращение", - сказал Шовковский.
Напомним, что украинское Классическое "Динамо" – "Шахтер" состоится 27 октября в 18:00 по Киеву.
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