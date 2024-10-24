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Шовковский рассказал, готовы ли Ярмоленко и Пихаленок сыграть с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено

У киевлян кадровые проблемы перед классическим

Шовковский рассказал, готовы ли Ярмоленко и Пихаленок сыграть с Шахтером

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский на пресс-конференции после матча Лиги Европы с "Ромой" (0:1) заявил, что Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок, которые не играли с римлянами, также не выйдут на поле и в матче УПЛ против "Шахтера".

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"Ни Ярмоленко, ни Пихаленок с "Шахтером" не сыграют, им нужно не только восстановиться, но и набрать форму. В дальнейшем надеемся на скорейшее возвращение", - сказал Шовковский.

Напомним, что украинское Классическое "Динамо" – "Шахтер" состоится 27 октября в 18:00 по Киеву.

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Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок Рома
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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