Рух – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура чемпионата Украины между львовским "Рухом" и одесским "Черноморцем".

Команды относительно недалеко расположились друг от друга в турнирной таблице. Львовский коллектив идет на 7-й строчке с 13 очками, в то время как "Черноморец" находится на 10-м месте с 11 баллами в активе. Одесситы однозначно желают находиться подальше от зоны вылета, для этого нужно брать очки во Львове. Получится ли у гостей? Или же хозяева добьются успеха? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 25 октября – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк