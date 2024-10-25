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Рух – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Рух – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ

Рух

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура чемпионата Украины между львовским "Рухом" и одесским "Черноморцем".

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Команды относительно недалеко расположились друг от друга в турнирной таблице. Львовский коллектив идет на 7-й строчке с 13 очками, в то время как "Черноморец" находится на 10-м месте с 11 баллами в активе. Одесситы однозначно желают находиться подальше от зоны вылета, для этого нужно брать очки во Львове. Получится ли у гостей? Или же хозяева добьются успеха? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 25 октября – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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