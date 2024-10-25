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Бабогло – о матче с Рухом: Тренер нам сказал не вестись на провокации
Защитник прокомментировал викторию в дерби
Фото: ФК Карпати Львів
Владислав Бабогло рассказал, как команда праздновала победу в раздевалке над "Рухом".
"Что происходило в раздевалке? Ничего такого, спокойно отпраздновали. Вы же знаете, что это была принципиальная игра, поэтому настроение зашкаливало. Я думаю, это было видно по нашей самоотдаче, которую мы показали на поле".
"Дебютный гол забил Педрозу, команда поздравила, поблагодарила, мы давно не забивали из стандартов, поэтому этот гол был нужен. Также хочу поблагодарить наших фанатов, они нашли способ попасть на стадион и их было очень хорошо слышать, можно сказать, что только их, что придало нам очень много сил.
В перерыве тренер нам сказал не вестись на провокации, которые могут быть, и сохранять холодный ум", — сказал Бабогло.
В нынешнем сезоне футболист провел 10 встреч.
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