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Бабогло – о матче с Рухом: Тренер нам сказал не вестись на провокации

Премьер-лига
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Защитник прокомментировал викторию в дерби

Бабогло – о матче с Рухом: Тренер нам сказал не вестись на провокации

Фото: ФК Карпати Львів

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Владислав Бабогло рассказал, как команда праздновала победу в раздевалке над "Рухом".

"Что происходило в раздевалке? Ничего такого, спокойно отпраздновали. Вы же знаете, что это была принципиальная игра, поэтому настроение зашкаливало. Я думаю, это было видно по нашей самоотдаче, которую мы показали на поле".

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"Дебютный гол забил Педрозу, команда поздравила, поблагодарила, мы давно не забивали из стандартов, поэтому этот гол был нужен. Также хочу поблагодарить наших фанатов, они нашли способ попасть на стадион и их было очень хорошо слышать, можно сказать, что только их, что придало нам очень много сил.

В перерыве тренер нам сказал не вестись на провокации, которые могут быть, и сохранять холодный ум", — сказал Бабогло.

В нынешнем сезоне футболист провел 10 встреч.

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Источник:
Спорт NV
Опубликовал: Александр Симченко
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