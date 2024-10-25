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Климчук: Черноморец - сильный соперник и нас ждет непростой поединок
Форвард "Руха" - о предстоящем матче с одесситами
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Юрий Климчук поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против "Черноморца".
"Мы чувствовали поддержку фанатов "Руха" в предыдущей игре и благодарны за нее. К сожалению, нам не удалось победить, но у команды еще все впереди как в чемпионате, так и в кубке. Каждый из нас постарается, чтобы такой результат больше не повторился.
Команда уже готовится к боевой игре с "Черноморцем". Это сильный соперник и нас ждет непростой поединок. Сейчас как раз изучаем сильные и слабые стороны одесситов. Игроки "Руха" качественно работают над своим восстановлением, поэтому интенсивный график не составит для нас труда", - сказал Климчук.
Матч "Рух" - "Черноморец" состоится сегодня, 25 октября и начнется в 15:30.
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