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Климчук: Черноморец - сильный соперник и нас ждет непростой поединок

Премьер-лига

Форвард "Руха" - о предстоящем матче с одесситами

Климчук: Черноморец - сильный соперник и нас ждет непростой поединок

Фото: ФК Рух

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Нападающий "Руха" Юрий Климчук поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против "Черноморца".

"Мы чувствовали поддержку фанатов "Руха" в предыдущей игре и благодарны за нее. К сожалению, нам не удалось победить, но у команды еще все впереди как в чемпионате, так и в кубке. Каждый из нас постарается, чтобы такой результат больше не повторился.

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Команда уже готовится к боевой игре с "Черноморцем". Это сильный соперник и нас ждет непростой поединок. Сейчас как раз изучаем сильные и слабые стороны одесситов. Игроки "Руха" качественно работают над своим восстановлением, поэтому интенсивный график не составит для нас труда", - сказал Климчук.

Матч "Рух" - "Черноморец" состоится сегодня, 25 октября и начнется в 15:30.

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Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Юрий Климчук
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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