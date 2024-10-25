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Пидлепенец – о стычке с Рухом: Это все-таки дерби. Все закончилось по-джентельменски
Футболист прокомментировал бурные эмоции во встрече
Фото: ФК Карпати
Вингер "Карпат" Евгений Подлепенец оценил стычку между участниками львовского дерби.
"Мы хорошо сыграли против "Руха", отдали все полностью. Это же все-таки дерби, стычки бывают, это нормально, но все закончилось по-джентльменски. Как бы ты ни разминался, все равно трудно входить в такую игру, нужно много бегать. Очень важно, что пришли наши болельщики, они активно поддерживали команду, эта победа для них. Они большие молодцы”.
“Сейчас у нас ближайшая игра с "Оболонью", а потом уже Кубок, поэтому пока будем готовиться к матчу с киевлянами. Конечно, между играми небольшой промежуток времени, но будем готовиться к ним", — сказал Пидлепенец.
В активе Евгения 9 поединков в текущем сезоне (гол и ассист).
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