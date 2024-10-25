Пидлепенец – о стычке с Рухом: Это все-таки дерби. Все закончилось по-джентельменски

Вингер "Карпат" Евгений Подлепенец оценил стычку между участниками львовского дерби.

"Мы хорошо сыграли против "Руха", отдали все полностью. Это же все-таки дерби, стычки бывают, это нормально, но все закончилось по-джентльменски. Как бы ты ни разминался, все равно трудно входить в такую игру, нужно много бегать. Очень важно, что пришли наши болельщики, они активно поддерживали команду, эта победа для них. Они большие молодцы”.