Пидгурский: Видно, что одесситы изменились по сравнению с прошлым сезоном

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский поделился мыслями накануне матча 11-го тура УПЛ с "Черноморцем".

"Конечно, после предыдущего матча у команды негативное настроение. Однако мы - профессиональные спортсмены, поэтому следует забыть эту игру и хорошо подготовиться к следующему матчу с "Черноморцем".

Видно, что одесситы изменились по сравнению с прошлым сезоном. В составе "Черноморца" сейчас много новых футболистов. В целом эта команда сбалансирована молодыми и опытными футболистами. Думаю, это будет интересная игра.

Для каждого футболиста сыграть матч всегда приятнее, чем тренироваться. Плотный график не повлияет на нашу подготовку. Мы рады, что сейчас у нас много матчей и мы можем продемонстрировать свою физическую готовность, - отметил Пидгурский.