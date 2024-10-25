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Пидгурский: Видно, что одесситы изменились по сравнению с прошлым сезоном
Матч "Рух" - "Черноморец" уже сегодня
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский поделился мыслями накануне матча 11-го тура УПЛ с "Черноморцем".
"Конечно, после предыдущего матча у команды негативное настроение. Однако мы - профессиональные спортсмены, поэтому следует забыть эту игру и хорошо подготовиться к следующему матчу с "Черноморцем".
Видно, что одесситы изменились по сравнению с прошлым сезоном. В составе "Черноморца" сейчас много новых футболистов. В целом эта команда сбалансирована молодыми и опытными футболистами. Думаю, это будет интересная игра.
Для каждого футболиста сыграть матч всегда приятнее, чем тренироваться. Плотный график не повлияет на нашу подготовку. Мы рады, что сейчас у нас много матчей и мы можем продемонстрировать свою физическую готовность, - отметил Пидгурский.
Матч "Рух" - "Черноморец" состоится сегодня, 25 октября и начнется в 15:30.
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