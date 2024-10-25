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Рух - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Рух" и "Черноморец" откроют программу 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча пройдет во Львове на "Арене Львов".
"Желто-черные" в минувшем туре во львовском дерби уступили "Карпатам" (0:1), а одесситы расписали ничью с "Вересом" (1:1).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало игры - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 11-й тур. 25.10.2024
Львов, "Арена Львов"
"Рух" 15:30 "Черноморец"
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