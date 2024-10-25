  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Один из лидеров Полесья успел восстановиться от травмы к ближайшему матчу УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров Полесья успел восстановиться от травмы к ближайшему матчу УПЛ

Премьер-лига

Пребывание в лазарете не затянулось

Один из лидеров Полесья успел восстановиться от травмы к ближайшему матчу УПЛ

polissyafc.com

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк неожиданно быстро восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе команды. Об этом сообщает пресс-служба "волков".

Напомним, Алексей получил травму в матче за сборную Украины с Чехией (1:1) в Лиге наций, столкнувшись с капитаном соперников Томашем Соучеком. Позднее у 26-летнего футболиста диагностировали сотрясение мозга.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Следующий поединок в рамках УПЛ "Полесье" проведёт сегодня, против "Колоса". Начало встречи - в 18:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Гуцуляк провёл 10 матчей на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Рух - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Пидгурский: Видно, что одесситы изменились по сравнению с прошлым сезоном
yellow-arrow
Климчук: Черноморец - сильный соперник и нас ждет непростой поединок
Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк травма тренировка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости