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Один из лидеров Полесья успел восстановиться от травмы к ближайшему матчу УПЛ
Пребывание в лазарете не затянулось
polissyafc.com
Полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк неожиданно быстро восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе команды. Об этом сообщает пресс-служба "волков".
Напомним, Алексей получил травму в матче за сборную Украины с Чехией (1:1) в Лиге наций, столкнувшись с капитаном соперников Томашем Соучеком. Позднее у 26-летнего футболиста диагностировали сотрясение мозга.
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Следующий поединок в рамках УПЛ "Полесье" проведёт сегодня, против "Колоса". Начало встречи - в 18:00 по киевскому времени.
В текущем сезоне Гуцуляк провёл 10 матчей на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
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