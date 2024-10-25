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Волынец: Колос незаслуженно находится внизу турнирной таблицы УПЛ
Кипер "Полесья" похвалил соперника перед очным противостоянием
Скриншот: канал Полісся на YouTube
Голкипер "Полесья" Евгений Волынец поделился ожиданиями от поединка 11-го тура УПЛ с "Колосом", который состоится сегодня в 18:00.
- Для тебя это особая команда. С какими эмоциями ты ожидаешь этого поединка?
- Можно сказать, что да - это особая команда для меня, но эмоции обычные. Готовимся как к обычному поединку. Да, возможно там очень много знакомых и друзей, но это не влияет на игру. Поэтому готовимся в обычном режиме, как к каждому сопернику.
- Контактируешь с кем-то из "Колоса"?
- Да, возможно там уже не так много тех, с кем я играл, но много, можно сказать, друзей с которыми я общаюсь.
- Кто твой лучший друг из "Колоса"?
- Не скажу. Но есть человек, к которому я всегда могу позвонить.
- В последнее время "Колос" нашел свою игру. Они получают неплохие результаты и даже если брать последний поединок против "Шахтера" - довольно симпатичную игру они показали, даже несмотря на то, что они находятся внизу турнирной таблицы.
- Я думаю, что они незаслуженно там находятся. Да, возможно старт был сложный, но они понемногу находят свою игру и неплохо выглядят. Это очень организованная команда, плюс там есть хорошие игроки, хорошие исполнители, которые могут решить судьбу матча. Поэтому там есть неплохие футболисты. Думаю, что нам будет сложно.
- Три сильных качества "Колоса"?
- Организованность, характер и непредсказуемость.
- Как команда "Полесье" отошла от поединка с "Левым Берегом". Уже проанализировали тот поединок?
- Да, проанализировали. Сделали выводы. Нам указали на те моменты, в которых мы, можно сказать, действовали неудачно, чтобы такие матчи больше не повторялись. Поэтому, конечно, что мы хорошо поработали. Будем стараться показать другую игру и другой результат.
- "Полесью" как бы тяжело играть против команд из низов турнирной таблицы - здесь "Ингулец", "Левый Берег" и собственно "Колос", очевидно тоже похожая или не похожая команда?
- Я бы не делил команды - низы таблицы, середина, или лидеры. Со всеми сложно играть. Одни закрываются, другие хорошо прессингуют. Каждая игра не похожа на предыдущую, или на какую-то еще. Я бы не делил соперников - в каждой игре будет сложно - это факт. Потому что каждый борется за очки, за какое-то место в турнирной таблице. Слабых команд - точно нет, - резюмировал Волынец.
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