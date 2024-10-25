Левченко раскрыл, действительно ли Фейеноорд интересуется дебютантом сборной Украины

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал информацию об интересе "Фейеноорда" к вингеру "Полесья" Александру Назаренко.

- Информацию об интересе "Фейеноорда" к Назаренко мы услышали от Игоря Бурбаса. В Нидерландах что-то об этом писали?

- Из того, что мне известно, конкретных разговоров нет. Я не исключаю того, что Саша где-то в списках скаутов "Фейеноорда" может присутствовать, но это не лонг-лист и не шорт-лист. Потенциально это игрок, который может быть на карандаше "Фейеноорда".

- Как вам игра Назаренко на старте сезона?

- Если брать в целом, есть несколько моментов, которые говорят в пользу Назаренко. Саша умеет прессинговать, потому что если ты не ориентируешься в пространстве и времени - это беготня вхолостую. У него есть потенциал для дальнейшего роста. И игрок такого профайла - то, что надо для Приске. Из того, что я вижу и мне говорили, Назаренко очень легко учится.

Очень хорошая левая нога, способность сыграть на обоих флангах, как мы это видели по "Днепру-1". Но многое в игре вингера определяет способность действовать на ограниченном пространстве, самостоятельно ломать компактную защиту соперника.

- С кем пришлось бы конкурировать Назаренко в "Фейеноорде"?

- Бразилец Пайшан провел очень неплохой предыдущий сезон, набрав форму после травмы. Не скажу, что всю дистанцию прошел стабильно, но был важным игроком для Слота (всего у Пайшана в 94 матчах - 23 гола и 16 ассистов, - прим.). Фанаты и тренер в "Фейеноорде" будут требовать от тебя игры здесь и сейчас.

- Назаренко мог бы конкурировать с Иванушецом и Пайшаном?

- Пайшан умеет классно разбираться один в один на скорости и на пространстве. Готов ли Назаренко в этих аспектах быть стабильным? Посмотрим. Может выдать один шикарный матч, а несколько матчей ходить пешком. Ему 24-25 лет и есть потенциал для роста. Это игрок с очень сильным потенциалом.

Иванушец не такой взрывной вингер, но дает очень большой объем работ. Он нечасто играет. Он не всегда выходит с первых минут в Приске, потому что он уступает в скорости Пайшану. Ибрахим Осман, арендованный у "Брайтона", не может похвастаться результативностью. В сегодняшнем "Фейеноорде" фланги - не очень сильная сторона.

- Футболист профайла Назаренко может быть интересным "Фейеноорду", если они продадут бразильца?

- Этот сезон он еще точно проведет в Роттердаме, но следующим летом его могут продать и позиция вингера в "Фейеноорде" станет вакантной.

- Сегодняшний уровень позволяет Назаренко думать о следующем шаге? А его клуб к этому готов?

- Мне кажется, что при хорошем предложении "Полесье" отпустит Назаренко, - поделился Левченко.