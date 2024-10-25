Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Колос"
Еще один матч 11-го тура УПЛ пройдет в пятницу - "Полесье" встретится с "Колосом". Игра пройдет в Житомире на стадионе "Центральный".
Житомиряне в прошлом туре сыграли безголевую ничью с "Левым Берегом" (0:0), а "хлеборобы" минимально уступили "Шахтеру" (0:1).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 11-й тур. 25.10.2024
Житомир, "Центральный стадион"
"Полесье" 18:00 "Колос"
Популярное сейчас
- Довбик наказывает Динамо, Мудрик забивает и ассистирует, а у Ворсклы новый-старый тренер. Главные новости за 24 октября
- Мировой рекорд Магучих в женских прыжках в высоту наконец-то ратифицировали
- Таблица коэффициентов. Провал Швеции и Кипра – большая услуга Украине
- Воин 3-й штурмовой Розовый: Я когда-то тоже был ультрасом Карпат, но сейчас вообще не хочу иметь никакого отношения к ним
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО