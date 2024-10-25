Полесье - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Еще один матч 11-го тура УПЛ пройдет в пятницу - "Полесье" встретится с "Колосом". Игра пройдет в Житомире на стадионе "Центральный".

Житомиряне в прошлом туре сыграли безголевую ничью с "Левым Берегом" (0:0), а "хлеборобы" минимально уступили "Шахтеру" (0:1).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 11-й тур. 25.10.2024

Житомир, "Центральный стадион"

"Полесье" 18:00 "Колос"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>