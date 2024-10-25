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Полесье - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Полесье - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полесье - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Колос"

Новина українською

Еще один матч 11-го тура УПЛ пройдет в пятницу - "Полесье" встретится с "Колосом". Игра пройдет в Житомире на стадионе "Центральный".

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Житомиряне в прошлом туре сыграли безголевую ничью с "Левым Берегом" (0:0), а "хлеборобы" минимально уступили "Шахтеру" (0:1).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 11-й тур. 25.10.2024
Житомир, "Центральный стадион"
"Полесье" 18:00 "Колос"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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