УПЛ. Рух – Черноморец 1:1. Замена Бабича снова сработала

Во Львове в матче одиннадцатого тура УПЛ "Рух" принимал "Черноморец". Хозяева поля в прошлом туре уступили "Карпатам", а "Черноморец" сыграл вничью с "Вересом" - 1:1.

В последний раз "Рух" побеждал еще в конце августа, когда львовяне разгромили "Ингулец". До матча с "Карпатами" подопечные Пономарева сыграли вничью четыре тура подряд. "Рух" забил всего один гол за пять предыдущих туров. "Черноморец" после ничьей с "Вересом" продолжает находиться на десятом месте. Команда Александра Бабича постепенно находит свою игру, хотя проблем еще хватает.

Уже в дебюте встречи хозяева могли открыть счет. Сыч простреливал на Клайвера, но защитник одесситов опередил легионера "Руха" и перевел мяч на угловой. Подопечные Пономарева доминировали, но им не удавалось довести свои атаки до логического завершения. Гости в присущем для себя стиле оборонялись и почти не думали об атаке. До Хобленко мяч почти не доходил. Можно вспомнить разве что его удар после прострела Кайо, но нападающий пробил выше ворот. Львовянам не хватало нестандартных действий в заключительной трети поля. А удары из-за пределов штрафной были неточные.

В конце первого тайма за счет индивидуальных действий Холода хозяева могли открывать счет, но он пробил выше ворот. Первая половина встречи так и завершилась без голов.

В начале второго тайма дождались первого удара в створ ворот от "Черноморца". После прострела Хобленко прямо в руки голкипера пробил Петряк. На 53-й минуте хозяева все же добились своего. Сыч подключился к атаке и прострелил, а Квасница с нескольких метров переправил мяч в пустой угол – 1:0. Для него это четвёртый гол в нынешнем сезоне. Такой акцентированной передачи и завершения львовян не хватало в первом тайме.

Пропущенный мяч заставил гостей добавить в активности, но позиционный футбол – это не сильная сторона "Черноморца". К тому же, стоит отметить игру львовян в защите. На 75-й минуте стандарт мог принести успех гостям, но удар Янакова со штрафного парировал Ледвий. На 83-й минуте одесситы все же сравняли счет. После шикарной подачи Бутко головой переправил мяч в сетку Янаков – 1:1. Бабич угадал с заменой. Рано поверили в победу хозяева.

В итоге львовяне шесть туров не могут выиграть. Одесситы не проигрывают четыре матча подряд.

Vbet Лига. Одиннадцатый тур

"Рух" - "Черноморец" 1:1

Голы: Квасница (53) - Янаков (84)

"Рух": Ледвий - Сыч, Холод, Дидык, Роман - Федор (Климчук, 71), Слюсар, Пастух (Притула, 71) - Квасница (Пидгурский, 60), Карабин, Клайвер (Краснопир, 46)

"Черноморец": Рудько - Бутко, Удод, Скиба, Кисель - Жаржу (Лацабидзе, 60) - Кайо (Янаков, 67), Ермаков (Билошевский, 60), Габелок (Шпорн, 60), Петряк (Попов, 74) - Хобленко