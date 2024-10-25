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Журналист: Представитель Динамо сказал мне, что было предложение от Порту по Михавко

Премьер-лига
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Журналист: Представитель Динамо сказал мне, что было предложение от Порту по Михавко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык высказался о предметном интересе со стороны "Порту" к 19-летнему защитнику "Динамо" Тарасу Михавко.

"Я после последнего "Цыганык Live" сказал, что я сомневаюсь, что по Михавко было предложение от "Порту".

Мне позвонил директор (заместитель генерального директора - прим.) киевского "Динамо" Сергей Мохник и сказал, что у него на руках было предложение от "Порту, где было прописано 10 миллионов за Михавко + 20% от следующего трансфера. Это то, что я услышал. Рассказываю об этом", – сказал Цыганык.

Напомним, ранее была информация, что "Порту" этим летом предлагал 10 млн евро за Михавко, однако эта сумма якобы не устроила "Динамо". Президент "бело-синих" Игорь Суркис, в свою очередь, опровергал эту информацию.

В нынешнем сезоне Тарас провел 15 матчей за киевлян во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Динамо (Киев) Игорь Цыганык Порту (Португалия) Тарас Михавко
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Источник:
YouTube-канал Ігоря Циганика
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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JudgeDredd (Київ)
25.10.2024 в 14:34
Віримо, чому ні? Хлопець дійсно перспективний, не зважаючи на значну кількість помилок. Включення його до основи дещо форсоване, звідсіля і помилки. Фактично, це поки що мав би бути гравець заміни.
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Комментарии 2
JudgeDredd (Київ)
25.10.2024 в 14:34
Віримо, чому ні? Хлопець дійсно перспективний, не зважаючи на значну кількість помилок. Включення його до основи дещо форсоване, звідсіля і помилки. Фактично, це поки що мав би бути гравець заміни.
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2
0
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Spokoyno (Київ)
25.10.2024 в 14:49
Враховуючи, як португальці вміють "поставити на ноги та перепродати перспективних"... чому б ні! Тим більш його там швидко навчать, як "непомітно фолити" та помітно страждати від мініфолів суперника А якщо знаєш сам, як домальовувати порушення суперника, то і зрозумієш чого не можна робити, бо наразі у футболі ЯСКРОВО впасти ледь не основний фінт!
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