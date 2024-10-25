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Журналист: Представитель Динамо сказал мне, что было предложение от Порту по Михавко
Теперь верим?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык высказался о предметном интересе со стороны "Порту" к 19-летнему защитнику "Динамо" Тарасу Михавко.
"Я после последнего "Цыганык Live" сказал, что я сомневаюсь, что по Михавко было предложение от "Порту".
Мне позвонил директор (заместитель генерального директора - прим.) киевского "Динамо" Сергей Мохник и сказал, что у него на руках было предложение от "Порту, где было прописано 10 миллионов за Михавко + 20% от следующего трансфера. Это то, что я услышал. Рассказываю об этом", – сказал Цыганык.
Напомним, ранее была информация, что "Порту" этим летом предлагал 10 млн евро за Михавко, однако эта сумма якобы не устроила "Динамо". Президент "бело-синих" Игорь Суркис, в свою очередь, опровергал эту информацию.
В нынешнем сезоне Тарас провел 15 матчей за киевлян во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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