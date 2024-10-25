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Рух - Черноморец: команды огласили стартовые составы на матч
Начало - в 15:30
Фото: ФК Чорноморець
"Рух" и "Черноморец" откроют программу 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча пройдет во Львове на "Арене Львов".
Уже стали известны стартовые составы команд.
"Рух": Ледвий, Холод, Дидык, Роман, Сыч, Слюсар, Пастух, Федор, Квасница, Клайвер, Карабин,
Запасные: Герета, Михальчук, Товарницкий, Слюбик, Пидгурский, Плюман, Притула, Климчук, Краснопир, Рунич.
"Черноморец": Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Кисель, Жаржу, Ермаков, Габелок, Кайо, Петряк, Хобленко,
Запасные: Аниагбосо, Вечный, Савченко, Лацабидзе, Шпорн, Васильев, Янаков, Попов К, Сигеев, Пшеничнюк, Билошевский.
Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн матча.
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