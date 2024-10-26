Кривбасс - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Кривбасс" и ЛНЗ сыграют один из самых ожидаемых матчей 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча состоится в Кривом Роге на стадионе "Горняк".

Обе команды в прошлом туре наконец-то прервали свои серии без побед. "Кривбасс" на выезде обыграл "Зарю" (1:0), а ЛНЗ дома не оставил шансов "Ингульцу" (2:0).

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Начало игры – в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 11-й тур. 26.10.2024

Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" 15:30 ЛНЗ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>