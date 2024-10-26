  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс -ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кривбасс - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"Кривбасс" и ЛНЗ сыграют один из самых ожидаемых матчей 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча состоится в Кривом Роге на стадионе "Горняк".

Favbet
1.90
3.45
4.20
Узнать больше

Обе команды в прошлом туре наконец-то прервали свои серии без побед. "Кривбасс" на выезде обыграл "Зарю" (1:0), а ЛНЗ дома не оставил шансов "Ингульцу" (2:0).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало игры – в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 11-й тур. 26.10.2024
Кривой Рог, "Горняк"
"Кривбасс" 15:30 ЛНЗ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Бизимана - об успехах в Кривбассе и Руанде: Неделя была действительно счастливой для меня
yellow-arrow
"Хочу выделить Женю Кучеренко". Защитник ЛНЗ – о матче против Ингульца
yellow-arrow
Защитник Левого Берега Якимов: Всегда хочется большего
Кривбасс (Кривой Рог) ЛНЗ (Черкассы) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости