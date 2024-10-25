"Мы играем дальше". В Киеве состоялась презентация книги Шахтера

Сегодня, 25 октября, в книжном магазине Readeat в Киеве состоялась презентация книги Энди Брассела "Мы играем дальше" - об истории "Шахтера".

Болельщики имели возможность встретиться с автором книги, получить автографы от футболистов "Шахтера" и пообщаться с некоторыми игроками.