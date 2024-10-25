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"Мы играем дальше". В Киеве состоялась презентация книги Шахтера

Премьер-лига

Книга об истории клуба и событиях первого сезона после полномасштабного вторжения

"Мы играем дальше". В Киеве состоялась презентация книги Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 октября, в книжном магазине Readeat в Киеве состоялась презентация книги Энди Брассела "Мы играем дальше" - об истории "Шахтера".

Болельщики имели возможность встретиться с автором книги, получить автографы от футболистов "Шахтера" и пообщаться с некоторыми игроками.

"Мы играем дальше". В Киеве состоялась презентация книги Шахтера - изображение 1
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