Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы играем дальше". В Киеве состоялась презентация книги Шахтера
Книга об истории клуба и событиях первого сезона после полномасштабного вторжения
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 25 октября, в книжном магазине Readeat в Киеве состоялась презентация книги Энди Брассела "Мы играем дальше" - об истории "Шахтера".
Болельщики имели возможность встретиться с автором книги, получить автографы от футболистов "Шахтера" и пообщаться с некоторыми игроками.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Наставник Ромы выделил игру лишь одного футболиста Динамо
- Усик обратился с посланием к кандидату в президенты США
- Шольц выступил против первого пункта Плана победы Зеленского
- Известно имя нового главного тренера Ворсклы. Долганскому предложили войти в его штаб
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн