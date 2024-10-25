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Рух забивает первый гол 11-го тура УПЛ в ворота Черноморца

Премьер-лига
Обновлено

Для Квасницы это четвертый гол в чемпионате

Рух забивает первый гол 11-го тура УПЛ в ворота Черноморца

Фото: ФК Рух

Новина українською

На 53-й минуте "Рух" открыл счет в матче против "Черноморца".

Пастух отдал передачу на Федорова, который сыграл справа на Карабина. Он отдал пас на Квасницу, который забил в ворота "Черноморца.

Видео гола:

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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