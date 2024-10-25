Премьер-лига
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Полесье - Колос: известны стартовые составы команд
Начало в 18:00
Полісся
"Полесье" и "Колос" продолжат 11 тур Украинской Премьер-Лиги.
Известны стартовые составы команд:
- "Полесье": Волынец - Чоботенко, Виале, Смоляков, Михайличенко - Мельниченко – Талле с, Леднев - Гуцуляк, Луифер, Назаренко.
Запасные: Бристич, Пайшао, Шастал, Крушинский, Йока, Корж, Кушниренко, Майсурадзе, Матич. Сарапий, Кудрик, Сунцов
- "Колос": Пахолюк - Поправка, Красничи, Бондаренко, Цуриков - Гагно, Демченко - Велетень, Криворучко, Третьяков - Боливар
Запасные: Горох, Мысак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Алефиренко, Ильин, Диего, Ореховский, Безбородько, Паулаускас
Матч в Житомире начнется в 18:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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