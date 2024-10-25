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Полесье - Колос: известны стартовые составы команд

Премьер-лига

Начало в 18:00

Полесье - Колос: известны стартовые составы команд

Полісся

Новина українською

"Полесье" и "Колос" продолжат 11 тур Украинской Премьер-Лиги.

Известны стартовые составы команд:

  • "Полесье": Волынец - Чоботенко, Виале, Смоляков, Михайличенко - Мельниченко – Талле с, Леднев - Гуцуляк, Луифер, Назаренко.

Запасные: Бристич, Пайшао, Шастал, Крушинский, Йока, Корж, Кушниренко, Майсурадзе, Матич. Сарапий, Кудрик, Сунцов

  • "Колос": Пахолюк - Поправка, Красничи, Бондаренко, Цуриков - Гагно, Демченко - Велетень, Криворучко, Третьяков - Боливар

Запасные: Горох, Мысак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Алефиренко, Ильин, Диего, Ореховский, Безбородько, Паулаускас

Матч в Житомире начнется в 18:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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