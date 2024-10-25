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Черноморец сравнивает счет в матче против Руха. Черноморец - Рух 1:1. Видео гола

Премьер-лига

Красивый гол головой и не менее красивая передача

Черноморец сравнивает счет в матче против Руха. Черноморец - Рух 1:1. Видео гола

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" ответил на гол "Руха" и сравнял счет в матче.

На 83-й минуте Бутко с фланга сделал длинную передачу на Янакова. Игрок головой забил гол в ворота "Руха".

Это второй забитый мяч Янакова в Премьер-Лиге.

Видео гола:

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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