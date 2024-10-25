Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец сравнивает счет в матче против Руха. Черноморец - Рух 1:1. Видео гола
Красивый гол головой и не менее красивая передача
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" ответил на гол "Руха" и сравнял счет в матче.
На 83-й минуте Бутко с фланга сделал длинную передачу на Янакова. Игрок головой забил гол в ворота "Руха".
Это второй забитый мяч Янакова в Премьер-Лиге.
Видео гола:
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Усик отреагировал на обещание Фьюри завершить бой нокаутом
- Наставник Ромы выделил игру лишь одного футболиста Динамо
- Мировой рекорд Магучих в женских прыжках в высоту наконец-то ратифицировали
- Известно имя нового главного тренера Ворсклы. Долганскому предложили войти в его штаб
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн